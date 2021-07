FIFA 22: l’upgrade non sarà gratuito

Dopo il reveal ufficiale del trailer di FIFA 22, veniamo a sapere che, se si acquista una copia per PS4 o Xbox One e si vuole effettuare l’upgrade per la next gen, esso non sarà del tutto gratuito

È stato recentemente svelato da EA Sports il primo trailer di FIFA 22, e grazie ad esso si sono delineate una serie di feature del gioco che i fan sicuramente si aspetteranno, partendo dalla tecnologia HyperMotion per migliorare le animazioni. Tuttavia, proprio come è successo con Battlefield 2042, i fan di FIFA 22 dovranno pagare un extra se vogliono effettuare un upgrade del titolo dalla vecchia alla nuova generazione. Vediamo di seguito come funziona, così da avere un’idea più precisa su che cosa ci aspetta.

FIFA 22: ecco come si potrà effettuare l’upgrade

Dando un’occhiata innanzitutto alle pagine del Microsoft Store e del PlayStation Store, possiamo vedere come l’edizione standard per la next gen del titolo costerà, al lancio, 69,99€. Se però vi capiterà di comprare il titolo su PS4 o Xbox One, e in futuro avrete il desiderio di passare a giocare alla next gen, ciò sarà fattibile, per quanto riguarda FIFA 22, solo se avrete comprato l’edizione Ultimate, che costerà ben 99,99€. Ciò accade perché è stato deciso che il programma Dual Entitlement, che serve per effettuare l’upgrade dei titoli da old a next gen, è accessibile soltanto con tale edizione.

Una volta effettuato l’upgrade di FIFA 22, i progressi di Ultimate Team e Volta verranno trasferiti e condivisi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X/S, permettendo ai giocatori di giocare dove preferiscono secondo necessità. Tuttavia, tutti i progressi fatti nelle Stagioni co-op, nelle Stagioni Online, nei Pro Club e nella modalità Carriera non verranno trasferiti.

FIFA 22 uscirà per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Ci sarà anche una FIFA 22 Legacy Edition disponibile su Nintendo Switch. Se volete rimanere aggiornati su FIFA e tutte le più importanti notizie sul mondo videoludico, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.