FIFA 22: svelati i requisiti per la versione PC

Nel mare di notizie riguardanti FIFA 22 che si sono susseguite nelle scorse ore, a partire dal reveal della data d’uscita ufficiale, scorporiamo in questo articolo i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC

Domenica sera, Electronic Arts ha svelato la data d’uscita ufficiale di FIFA 22 con un trailer dedicato, e da allora le notizie sul titolo si susseguono rapide e precise. Come ogni anno, infatti, i titoli di simulazione calcistica sono seguitissimi sia dal pubblico, sia dalla stampa, restando, nonostante l’incedere del tempo, dei canalizzatori di attenzione pubblica davvero insuperabili. Così come per FIFA 21, Electronic Arts non sembra intenzionata a rilasciare una vera e propria demo del gioco, anche se qualche settimana fa è trapelata una versione Beta disponibile su PlayStation Store. Anche su questo bisognerà discutere, intanto, vediamo qualcosa di più tecnico.

FIFA 22 uscirà il prossimo 1 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia (e su Nintendo Switch nella consueta Legacy Edition). Sebbene Electronic Arts abbia puntato molto, anche in fase di marketing, sulla nuova tecnologia HyperMotion, che permette un range e una qualità di animazioni davvero d’eccellenza, sembra proprio che questa sia caratteristica esclusivamente delle versioni next-gen del titolo. Quindi, a quanto pare, la versione PC sarà la stessa di PS4 e Xbox One. Proprio per questo motivo, i requisiti per PC di FIFA 22 non sembrano poi così esosi, in termini di prestazioni. Vediamoli insieme qui di seguito.

Requisiti minimi e raccomandati della versione PC: scopriamo insieme quelli di FIFA 22

Qui sotto trovate i requisiti minimi di sistema richiesti per far girare FIFA 22:

Sistema Operativo : Windows 7/8.1/10 64-bit

: Windows 7/8.1/10 64-bit CPU : Athlon X4 880K @4GHz o equivalenti | Core i3-6100 @3.7GHz o equivalenti

: Athlon X4 880K @4GHz o equivalenti | Core i3-6100 @3.7GHz o equivalenti RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : Radeon HD 7850 o equivalenti | GeForce GTX 660 o equivalenti

: Radeon HD 7850 o equivalenti | GeForce GTX 660 o equivalenti Requisiti Connessione ad Internet : Connessione internet di 512 KBPS o più veloce

: Connessione internet di 512 KBPS o più veloce Spazio Necessario : 50 GB

: 50 GB Note: Connessione internet minima di 512KBPS. Necessaria una connessione ad internet per installare e giocare al gioco.

Terminiamo con i requisiti raccomandati, per giocare al meglio al nuovo capitolo della serie di EA:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : FX 8150 @3.6GHz o equivalenti | Core i5-3550 @3.40GHz o equivalenti

: FX 8150 @3.6GHz o equivalenti | Core i5-3550 @3.40GHz o equivalenti RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : Radeon R9 270x o equivalenti | GeForce GTX 670 o equivalenti

: Radeon R9 270x o equivalenti | GeForce GTX 670 o equivalenti Requisiti connessione ad Internet : Connessione a Banda Larga

: Connessione a Banda Larga Spazio Necessario : 50 GB

: 50 GB Note: Connessione a Banda Larga raccomandata. Necessaria una connessione ad internet per installare e giocare al gioco.

Questi erano dunque i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di FIFA 22.