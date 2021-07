Oppo Wimbledon: il successo e il ritorno del tennis

OPPO, partner ufficiale della competizione, ha saputo giocare un ruolo fondamentale nel sostenere lo sport e la ripresa dei tornei a Wimbledon

Wimbledon si è appena concluso e mai come quest’anno è stata un’edizione estremamente emozionante, che ha visto il ritorno dei tornei dopo un anno di stop. OPPO, Premium Mobile Partner del torneo inglese, ha reso omaggio al ritorno del tennis, celebrando non solo i vincitori del Grande Slam londinese, Ashleigh Barty and Novak Djokovic, ma anche tutti i giocatori della competizione, e in particolare i più giovani, che hanno saputo mostrare in campo la loro passione per questo sport.

Il 2020 è stato un anno significativo: per la prima volta dalla Secondo Guerra Mondiale, Wimbledon è stato cancellato. Proprio per questo motivo, OPPO sta onorando il ritorno speciale del torneo attraverso la campagna “Play with Heart“, rafforzando il legame emotivo dei fan allo sport, aiutando giocatori, tifosi e appassionati a vivere il tennis in modo nuovo.

In quanto azienda giovane, OPPO ha saputo fin da subito posizionarsi come uno dei player più innovativi del settore, in grado di elevare costantemente gli standard tecnologici, offrendo soluzioni uniche e all’avanguardia e mettendo a disposizione il suo know-how per supportare al meglio il ritorno dello sport. Nel terzo anno della partnership, l’iniziativa “Play with Heart” si inserisce nella missione più ampia dell’azienda di connettersi con la prossima generazione di sportivi e tifosi del mondo — celebrando ogni momento speciale sul campo da tennis.

A sostegno della campagna, OPPO ha creato una serie di attivazioni in tutto il mondo che hanno riacceso le passioni di giocatori e fan, sia dentro che fuori i campi da gioco.

Oppo Wimbledon: le iniziative

Sfruttando al massimo la sua profonda conoscenza dell’imaging e di ricerca del colore, OPPO ha collaborato con Getty Images riscoprendo il colore di 7 iconiche fotografie del passato, per raccontare la storia nascosta dietro ciascuna di esse. Ispirata dalla convinzione che la tecnologia possa aiutare a realizzare progetti unici, coinvolgenti e suggestivi, questa collezione fotografica porta a nuova vita la storia del tennis e i suoi momenti più significativi che, ancora oggi, possono essere fonte di grandi emozioni e riflessioni.

Per incoraggiare tutti gli appassionati di tennis del mondo a dedicarsi al loro sport preferito, OPPO ha creato “Wall of Heart”, una serie di attivazioni a Parigi e Londra, durante i tornei, che hanno visto la riqualificazione di campi da gioco e le donazioni alle iniziative di street tennis, con l’obiettivo di unire le comunità e ispirare le prossime generazioni.

OPPO ha creato una serie di attività dedicate all’interno di alcuni suoi store in giro per il mondo, permettendo a tennisti emergenti e appassionati di giocare a tennis in modo virtuale in alcuni punti vendita selezionati nel Regno Unito, Parigi, Spagna, Polonia, Indonesia, Singapore, Thailandia, Cina e molti altri.

Al di là delle performance: tutti i colori di Wimbledon.

Durante il torneo inglese, OPPO ha filmato numerose interviste, catturando il dietro le quinte della competizione attraverso l’hashtag #shotonOPPO, con l’obiettivo di far scoprire cosa si nasconde nella pianificazione di un torneo così importante come Wimbledon, offrendo così una prospettiva diversa rispetto alla semplice visione di una partita. I filmati completi del dietro le quinte possono essere visti al seguente link.

Tra le diverse attivazioni ci sono anche temi speciali dedicati a Wimbledon e disponibili sugli smartphone OPPO, e campagne che incoraggiano i fan attraverso le piattaforme social a rendere omaggio al loro sport preferito, condividendo la loro passione per il tennis con scatti e contenuti social attraverso l’hashtag #PlayWithHeart.

“Come partner di Wimbledon negli ultimi 3 anni, OPPO ha potuto condividere pienamente lo spirito e il forte attaccamento emotivo di questo sport. Focalizzandoci sulla vera essenza del tennis, speriamo di dare ai fan una connessione ancora più profonda con il loro sport preferito, incoraggiandoli a giocare con passione e amore. Dove celebrare questo ritorno ai tornei se non nel cuore pulsante del tennis, Wimbledon”

— ha commentato Gregor Almassy, ​​ CMO Overseas OPPO.

Oltre ai tornei, OPPO continuerà la sua partnership con Wimbledon, promuovendo la stretta relazione tra tecnologia e sport, per supportare il settore del tennis in questa importante ripartenza.

Cosa ne pensate dell’iniziativa di Oppo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.