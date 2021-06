Battlefield 2042: rivelate le edizioni Gold e Ultimate

Battlefield 2042 è stato ufficialmente annunciato nella giornata di ieri, e nel frattempo EA sta svelando tutti i dettagli che riguarderanno il titolo: di seguito vedremo nel dettagli i contenuti delle edizioni Gold e Ultimate, insieme al prezzo maggiorato per la versione next gen del gioco

Il topic principale della giornata di ieri, per quanto riguarda il mondo videoludico, è stato l’annuncio ufficiale del nuovo titolo sparatutto della serie principale sviluppata da DICE. Tra un trailer che mostra varie scene di gioco e la data di uscita, EA sta svelando al pubblico tantissimi dettagli su come sarà il gioco. Tra le varie informazioni che si possono trovare quindi su Battlefield 2042, sono stati rivelati recentemente i contenuti delle edizioni Gold e Ultimate, oltre al fatto che la versione next gen del titolo verrà venduta ad un prezzo maggiore.

Gold edition e Ultimate edition per Battlefield 2042

Come ci si poteva aspettare, se il prezzo di partenza del gioco per PS4 e Xbox One è di 59,99€, per quanto riguarda le versioni per Xbox Series X/S e PS5 il gioco costerà 69,99€. Passando invece a parlare delle edizioni speciali, i loro prezzi saranno i seguenti: la Gold edition di Battlefield 2042 costerà di 89,99€ per PC e 99,99€ per console, mentre la Ultimate edition costerà invece 109,99€ su PC e 119,99€ su console.

Andando nei particolari, la Gold edition includerà, oltre al gioco base, il pacchetto Anno 1, il quale contiene quattro nuovi Specialisti e quattro nuovi battle pass. Ognuno di essi verrà reso disponibile all’inizio di ogni stagione dell’Anno 1. Sempre nello stesso pacchetto, saranno inclusi tre bundle per skin epiche, chiamati rispettivamente Blistered Earth, Tempest e Cold Blood. La Ultimate edition includerà tutto il contenuto sopracitato, e in aggiunta offrirà pure il Midnight Ultimate Bundle, che includerà l’outfit leggendario Shadow Stalker, la skin per armi leggendaria Obsidian e la skin per veicoli leggendaria Onyx.

Nell’attesa dell’arrivo della data di uscita di Battlefield 2042, possiamo inoltre dire che chi prenoterà il titolo (è valida qualsiasi edizione) otterrà la possibilità di giocare in accesso anticipato una settimana prima del lancio ufficiale, insieme anche al pacchetto pre-ordine, che include l’accesso anticipato alla open beta, il coltello da mischia Baku ACB-90, il ciondolo per armi Mr. Chompy Epic, lo sfondo della carta giocatore Landfall e il tag Old Guard. Infine, tutti i membri di EA Play riceveranno anche una prova di 10 ore del gioco a partire dal 15 ottobre.

