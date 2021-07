Gran Turismo 7: possibile beta in arrivo a breve

Se rilasciarlo presto fosse stato il piano alfa, serve un piano beta: potremmo avere modo di provare Gran Turismo 7 su strada a breve

Con la decisione di posticipare Gran Turismo 7, sappiamo che il simulatore di guida più amato dai fan di Sony non sarebbe uscito prima del prossimo anno, ma non escluderemmo una beta a priori. Stando a quanto scoperto da GT Planet, la pagina web di Experience PlayStation potrebbe essersi fatta sfuggire una possibilità di giocare in anticipo al nuovo capitolo della storica saga Sony su strada. Non si tratta ancora di qualcosa di confermato, ma di qualcosa di ampiamente probabile.

Una versione beta per un Gran Turismo 7 non ancora noto dalla A alla Z

La pagina web presenta vari passaggi, da “Start Quest” alle relative campagne (“Related campaigns”): la voce “Gran Turismo 7 Beta (test)” appare stranamente alla voce “Italia Quest”, e dopo dieci secondi del trailer di annuncio viene generato un codice. Quest’ultimo è probabilmente un tappabuchi, poiché redimere “1234-5678-9012” non porta ad alcun risultato. Probabilmente ci sono ancora dei test interni in atto, ma ci è comunque sembrato doveroso riportare questa notizia.

Non è impossibile che Sony stia ancora effettuando delle prove per vedere se la piattaforma sia in grado di reggere il peso di questa esperienza di guida next-gen. In attesa di conferme, però, non ci sentiremmo di sbilanciarci. Invitiamo anche voi a prendere questo rumor con le pinze, senza però sorprendervi in caso di pubblicazione di una beta. Gran Turismo Sport ha ricevuto una versione di prova prima del lancio, quindi è solo questione di tempo prima di avere quantomeno delle novità.

