Beko on air: gli elettrodomestici in onda su RTL 102.5

L’estate di Beko quest’anno è su RTL 102.5 non solo con uno spot, ma anche con una programmazione fitta di contenuti che racconterà i plus di alcuni dei prodotti di punta da incasso del brand e di come con Beko, fino al 31 dicembre, si possa anche usufruire della promo “Soddisfatti o Rimborsati” ed estendere la garanzia su tantissimi prodotti da incasso!

Beko – brand leader di elettrodomestici in Europa – torna on air con una nuova campagna radio che andrà in onda su RTL 102.5 dal 12 luglio fino al 30 agosto: contenuti, spot da 30 secondi, formati speciali, citazioni e sponsorizzazioni racconteranno i plus di alcuni dei prodotti di punta del brand, ma non solo. La nuova campagna radio enfatizzerà anche i vantaggi per chi acquista un prodotto della gamma da incasso come la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia fino a 5 anni e di essere rimborsati, in caso di non soddisfazione dell’acquisto.

Beko on air: gli elettrodomestici in radio

La campagna sarà on air per 7 settimane con oltre 800 comunicati e sarà dedicata completamente alla gamma da incasso Beko. I protagonisti principali saranno: il frigorifero Montebianco 75 cm, il frigorifero con tecnologia HarvestFresh e l’immancabile forno PizzaPro.

Tra i plus che verranno enfatizzati: la capienza del 45% in più del frigorifero Montebianco, rispetto ai modelli da incasso standard; la capacità di simulare le 24 ore di ciclo solare, assicurando così la migliore conservazione in termini di freschezza e vitamine di frutta e verdura, dei frigoriferi dotati della tecnologia HarvestFresh; e la possibilità di poter cuocere a 310° una pizza perfetta, buona come in pizzeria in soli 5 minuti, con i forni PizzaPro.

La creatività della campagna è di YAM 112003 e racconta di una persona alla prese con una scelta difficile e che lo sta mettendo in crisi. Non trovando quello che cerca, la soluzione è… incassarsi! Ed è qui che interviene Beko proponendogli una vasta gamma di elettrodomestici, con tecnologie all’avanguardia, tra cui scegliere. Con questa nuova campagna radio, Beko vuole ribadire il suo costante impegno a essere al fianco del consumatore per garantirgli una reale svolta in cucina e per agevolarlo nelle sfide di tutti i giorni. Basti pensare all’estensione della garanzia fino a 5 anni a alla promo “Soddisfatti o Rimborsati”: non solo una tutela per il cliente, ma ulteriori conferme dell’affidabilità del brand.

