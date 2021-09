Far Cry 6: niente Ray Tracing su console, ecco perché

Far Cry 6 non disporrà del Ray Tracing su console, ad affermarlo è una programmatrice di Ubisoft che ha rivelato anche i motivi della scelta

In una recente intervista con Wccftech, la capo programmatrice di Ubisoft, Stephanie Brenham, ha rivelato che Far Cry 6 non avrà opzioni di Ray Tracing su console. Durante l’intervista, la stessa programmatrice ha rivelato che i giocatori su console non potranno godere dell’avanguardia in termini di tecnologia di illuminazione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Far Cry 6: per Ubisoft il Ray Tracing renderebbe più difficile mantenere lo standard prefissato relativo al framerate

Ebbene sì: niente Ray Tracing per Far Cry 6, almeno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S. Stephanie Brenham ha spiegato che con Far Cry 6 su console, Ubisoft vuole dare la priorità alle prestazioni rispetto alla fedeltà visiva. Lo storico colosso francese dell’intrattenimento videoludico mira a ottenere un framerate di 60 FPS stabili a una risoluzione 4K, che è sicuramente un traguardo apprezzabile. Inoltre, Ubisoft vuole anche fornire un’esperienza migliore sulle console current-gen per quanto riguarda in particolare la draw distance.

Ai microfoni virtuali di Wccftech Stephanie Brenham ha dichiarato quanto segue:

Il ray tracing è una funzionalità esclusiva della versione PC di Far Cry 6. Su console, il nostro obiettivo è stato quello di sfruttare le nuove funzionalità hardware, ottimizzando le prestazioni puntando al 4K e raggiungendo i 60 FPS, assicurando al contempo che le nuove funzionalità di gioco, come il nostro sistema meteorologico dinamico, siano supportate su tutte le piattaforme.

Ciò che rende questa omissione piuttosto interessante è il fatto che Ubisoft ha precedentemente incluso opzioni di ray tracing per console nei suoi titoli precedenti come Watch Dogs Legion. Sul lato positivo, Far Cry 6 includerà altre funzionalità grafiche come FidelityFX Super Resolution di AMD sul PC e altre feature tecniche di richiamo come le frequenze di aggiornamento variabili. Volete assicurarvi intanto che il vostro PC riesca a reggere il gioco senza problemi? Allora controllate i requisiti minimi di cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo di qualche tempo fa. In quest’altra news vi abbiamo invece riassunto tutte le novità riguardanti l’upgrade next-gen e la fase Gold del gioco che è iniziata qualche settimana fa.

