NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala Piccola

Vediamo insieme, in questa nostra esaustiva guida, qual è la migliore build per costruire la perfetta Ala Piccola in NBA 2K22: quali sono i parametri da tenere in considerazione?

Siamo tornati sul parquet ormai da qualche tempo, perché NBA 2K22 ci ha un po’ rubato la vita, dobbiamo ammetterlo. Arrivato lo scorso 10 settembre sugli scaffali per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ve lo abbiamo descritto accuratamente in una prolissa recensione che potete trovare cliccando qui. Tralasciando alcune magagne tecniche che 2K si porta avanti ormai da anni, la versione 2022 del titolo ci ha catturati sia per una qualità tecnica ed estetica eccellente, sia per la quantità di modalità e di cose da fare aggiunte quest’anno. Non vogliamo ripeterci però, quindi vi rimandiamo alla recensione nel caso voleste più dettagli. In questa sede, vogliamo introdurvi ad una serie di nostre guide sulle migliori build da impostare per creare la vostra squadra perfetta.

Prima di iniziare questa nostra guida sulla migliore build da Ala Piccola in NBA 2K22, vi ricordiamo che qui su tuttoteK trovate già una discreta lista di consigli riguardanti il titolo di 2K. A partire dalla lista trofei completa, vi abbiamo già elencato i migliori distintivi per Il Mio Giocatore, i nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare, come spostarsi con lo skateboard e una rapida guida per guadagnare VC gratis. Detto questo, iniziamo: innanzitutto, chi è l’Ala Piccola nel basket?

Chi è l’Ala Piccola?

L’Ala Piccola, nel basket, è un giocatore tipicamente “tuttofare”. Sicuramente più basso, ma non necessariamente più “piccolo”, dell’Ala Grande e del Centro, questo giocatore avrà sicuramente un migliore controllo palla e un maggiore range di passaggio, ma sarà anche fra i migliori tiratori della squadra. Divideremo questo articolo in due parti distinte: quella legata alla creazione della migliore build per il centro possibile in NBA 2K22 per Current-Gen (PS5, Xbox Series X|S) e per Last-Gen (PS4, Xbox One).

Prima di iniziare la creazione del vostro MyPlayer, dovrete crearne l’aspetto fisico del volto. Ci sono moltissimi parametri fisici da andare a ritoccare, dal colore della pelle a quella degli occhi e, in maniera ancor più significativa, quello dei capelli. Prendetevi tutto il tempo che volete, considerando che passerete moltissimo tempo della vostra permanenza in NBA 2K22 a guardare il brutto muso del vostro giocatore. Ricordate, inoltre, che nel caso non siate soddisfatti potrete sempre cambiargli i connotati dal menu MyPlayer.

Opzioni Fisiche Current-Gen

Una volta che ne avrete determinato le fattezze estetiche, è tempo di “costruire” il vostro MyPlayer. Nome e Numero non avranno alcun impatto sugli attributi, mentre la scelta della mano dominante avrà qualche ripercussione sul dribbling e altre cose minori. La Posizione, invece, determinerà le basi della vostra build, quindi scegliete accuratamente. Dovrete scegliere anche Altezza, Peso, Apertura delle Braccia e Corporatura, quest’ultima esclusivamente legata alla cosmesi. I primi tre parametri invece andranno a modificare drasticamente i vostri Attributi massimi, quindi abbiamo determinato tutte le opzioni per il Corpo del vostro giocatore, in questo caso l’Ala Piccola, che trovate proprio qua sotto:

Altezza : 6’8”

: 6’8” Peso : 250lbs

: 250lbs Apertura delle braccia: 7’2”

Attributi Conclusione e Tiro Current-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala Piccola

Andiamo ora invece a vedere, man mano, gli Attributi necessari alla creazione di un buon Centro. Iniziamo dalla Conclusione:

Tiro da Vicino : 45

: 45 Sottomano in entrata : 80

: 80 Schiacciata in entrata : 99

: 99 Schiacciata da fermo : 79

: 79 Controllo in post: 68

Qui sotto invece quelli riguardanti il Tiro:

Tiro dalla Media Distanza : 75

: 75 Tiro da Tre Punti : 81

: 81 Tiro libero: 70

Attributi Regia e Difesa/Rimbalzi Current-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala Piccola

Continuiamo con gli Attributi riguardanti la Regia:

Precisione dei Passaggi : 85

: 85 Controllo Palla : 83

: 83 Velocità con Palla: 71

Qui di seguito vediamo gli Attributi della Difesa/Rimbalzi:

Difesa interna : 50

: 50 Difesa sul perimetro : 80

: 80 Ruba : 70

: 70 Rimbalzo offensivo : 71

: 71 Rimbalzo difensivo: 70

Attributi Fisici e Impeti Current-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala Piccola

Infine, vediamo insieme gli Attributi Fisici:

Velocità : 74

: 74 Accelerazione : 71

: 71 Forza : 70

: 70 Verticale : 80

: 80 Resistenza: 86

Per quel che riguarda gli Impeti, i migliori da assegnare al vostro giocatore in posizione di Ala Piccola sono:

Impeto Primario : Finishing Moves

: Finishing Moves Impeto Secondario: Perimeter Badge Drop

Badge Conclusione Current-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala Piccola

Andiamo ora a vedere quali sono i badge da prediligere per ciascun attributo, iniziando da quelli per l’attributo Conclusione:

Acrobata : Argento

: Argento Elevazione suprema : Argento

: Argento Finalizzatore Lob City : Bronzo

: Bronzo Posterizzatore : Hall of Fame

: Hall of Fame Stacco illimitato : Argento

: Argento Non rubabile : Bronzo

: Bronzo Finalizzatore Impavido : Argento

: Argento Finalizzatore Agile: Hall of Fame

Badge Tiro e Regia Current-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala Piccola

Vediamo nella seguente lista i Badge da selezionare per l’attributo Tiro:

Paraocchi : Argento

: Argento Cacciatore di zone calde : Argento

: Argento Prendi e tira : Bronzo

: Bronzo Asso del fadeaway : Hall of Fame

: Hall of Fame Triple da circo : Argento

: Argento Cecchino : Argento

: Argento Macchina verde: Argento

Passiamo quindi a quelli dedicati alla Regia:

Spezza caviglie : Argento

: Argento Passaggio laser : Oro

: Oro Iperguida : Argento

: Argento Partenza rapida : Argento

: Argento Controllo ottimo : Argento

: Argento In discesa : Bronzo

: Bronzo Catena rapida : Oro

: Oro Playmaker in Post: Argento

Badge Difesa/Rimbalzi Current-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala Piccola

Infine, vediamo i badge da selezionare per l’attributo Difesa/Rimbalzi:

Cavigliere : Bronzo

: Bronzo Tenaglie : Argento

: Argento Cacciatore di rimbalzi : Bronzo

: Bronzo Rubapalloni : Argento

: Argento Mano Lesta : Bronzo

: Bronzo Taglia fuori : Argento

: Argento Pogo Stick : Bronzo

: Bronzo Worm: Bronzo

Passiamo ora all’Ala Piccola in Last-Gen: le opzioni fisiche

Vediamo invece, nei prossimi paragrafi di questa guida, la migliore build per un’Ala Piccola efficace per chi gioca a NBA 2K22 su console di scorsa generazione (PS4, Xbox One). Create e personalizzate quindi come volete voi il volto del vostro giocatore, dategli la corporatura che volete e preparatevi a formarlo al meglio. Per quel che riguarda le opzioni del corpo, Altezza, Peso e Apertura delle Braccia, questi saranno piuttosto simili alla versione next-gen. Li trovate qua sotto:

Altezza : 6’6”

: 6’6” Peso : 207lbs

: 207lbs Apertura delle braccia: 86.1”

Attributi Conclusione Last-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala Piccola

La suddivisione in paragrafi è praticamente la stessa, quindi iniziamo con i punteggi da assegnare ai vari attributi, partendo dalla Conclusione:

Tiro da Vicino : 88

: 88 Sottomano in entrata : 84

: 84 Schiacciata in entrata : 83

: 83 Schiacciata da fermo: 61

Continuiamo con il Tiro:

Tiro dalla media distanza : 72

: 72 Tiro da tre punti : 64

: 64 Tiro libero: 82

Attributi Regia e Difesa/Rimbalzi | NBA 2K22: guida alla migliore build da Ala piccola

Qui di seguito trovate quelli inerenti la Regia :

Precisione dei passaggi : 83

: 83 Controllo palla : 79

: 79 Controllo in post: 57

Per la Difesa/Rimbalzi, infine, seguite il seguente elenco:

Difesa interna : 52

: 52 Difesa sul perimetro : 73

: 73 Velocità Laterale : 72

: 72 Ruba : 72

: 72 Rimbalzo difensivo: 69

Impeto e Badge Conclusione Last-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Centro

L’Impeto da scegliere in questo caso è “Slasher”. Passiamo ora ai Badge da selezionare per ciascuna categoria di attributi, iniziando da quella della Conclusione:

Finalizzatore Impavido : Oro

: Oro Uccisore di giganti : Argento

: Argento Stacco illimitato : Oro

: Oro Posterizzatore : Hall of Fame

: Hall of Fame Finalizzatore agile: Hall of Fame

Per quel che riguarda i badge inerenti al Tiro, vediamo insieme il seguente elenco:

Paraocchi : Bronzo

: Bronzo Cecchino : Bronzo

: Bronzo Macchina verde : Bronzo

: Bronzo Cacciatore di Zone Calde : Argento

: Argento Piazzato Illimitato : Argento

: Argento Tiratore Scelto : Argento

: Argento Stop & Pop: Argento

Badge Tiro, Regia e Difesa/Rimbalzi Last-Gen | NBA 2K22: guida alla migliore build da Centro

Passiamo a quelli inerenti la Regia:

Spezza caviglie : Argento

: Argento Lanciatore : Bronzo

: Bronzo Passaggio laser : Oro

: Oro Salvatore : Argento

: Argento Controllo Perfetto : Hall of Fame

: Hall of Fame Controllo Ottimo : Bronzo

: Bronzo Catena Rapida : Hall of Fame

: Hall of Fame Partenza rapida : Hall of Fame

: Hall of Fame Cassaforte: Oro

Qui di seguito, invece, trovate i badge relativi alla Difesa/Rimbalzi:

Tenaglie : Oro

: Oro Intimidatore : Argento

: Argento Cacciatore di Rimbalzi: Bronzo

Buon divertimento!

Termina qui questa nostra prolissa guida sul come costruire la migliore build da Ala Piccola in NBA 2K22. Sperando di esservi stati utili vi chiediamo: state giocando al titolo di 2K Sports? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!