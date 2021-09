Far Cry 6: svelati i requisiti della versione PC

Ubisoft ha recentemente svelato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Far Cry 6, il prossimo capitolo in arrivo dell’ormai apprezzatissima serie, scopriamoli insieme

È già da parecchio tempo che si parla di Far Cry 6, il prossimo capitolo dell’apprezzata e ormai assodata serie di open world di Ubisoft, che avrà come ospite d’eccezione niente meno che Giancarlo Esposito. Lo abbiamo visto ormai in ogni salsa e a qualunque evento, che fosse l’E3 2021 o la Gamescom, e nella giornata di oggi Ubisoft ha anche dettagliato, con un nuovo trailer, le caratteristiche della versione PC del titolo. Dal supporto al ray-tracing passando per uno strumento di benchmarking interno al gioco, l’azienda sembra essersi ampiamente sbizzarrita nella creazione del Far Cry più folle di sempre… stando alle premesse.

Nelle scorse ore, inoltre, Ubisoft ha anche rilasciato ufficialmente, tramite il profilo Twitter del gioco, i requisiti minimi e raccomandati della versione PC. Stavolta non si tratta di due sole tranche di requisiti, bensì di una vero proprio schema in cui vengono riassunte le specifiche dal minimo sindacale richiesto per far girare il gioco a 1080p e 30 FPS con il ray-tracing disattivato fino ad un massimo di una risoluzione in 4K a 30 FPS e ray-tracing attivo. Vediamoli insieme, vi lasciamo il tweet proprio qua sotto.

Here is everything you'll need to know about the PC specs to best experience #FarCry6. Find more details here: https://t.co/Gktmmlf9qq pic.twitter.com/5B5s9sifG9 — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 2, 2021

Vediamo insieme i requisiti della versione PC di Far Cry 6

Se per far girare al minimo Far Cry 6 sul vostro PC vi basterà una AMD Ryzen 3 1300 o una Intel i5 4460, salendo di specifiche arriveremo a una Ryzen 7 5800X o una Intel i7 10700K. Per quel che riguarda le schede grafiche invece, passiamo da un minimo di una AMD RX 460 o una Nvidia GTX 960 fino ad arrivare a una AMD RX 6800 o una Nvidia RTX 3080. Un bel salto di prestazioni, insomma. Per tutti gli altri requisiti, trovate qua sopra la pagina riassuntiva rilasciata proprio da Ubisoft.

Ed è tutto qui per quel che riguarda i requisiti della versione PC di Far Cry 6. Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal prossimo 7 ottobre su PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S. Riusciranno le vostre macchine a farlo girare al massimo dei settaggi? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!