XPG lancia il modulo di memoria DDR4 SPECTRIX D50 RGB ROG-CERTIFIED, appositamente sviluppato per funzionare con le schede madri ROG ed offrire prestazioni in game senza compromessi

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi da Gaming, componenti, periferiche per Gamers, professionisti dell’E-Sport ( Sport digitali come Simulatori di Guida e Videogiochi Tattici, ndr.) e appassionati di tecnologia, annuncia oggi il modulo di memoria XPG DDR4 SPECTRIX D50 RGB ROG-CERTIFIED. Il modulo di memoria DDR4 RGB certificato Republic of Gamers (ROG) specificamente sviluppato per funzionare con le schede madri Asus ROG (Republic of Gamers).

XPG SPECTRIX D50 DDR4: le RAM perfette per la serie ROG e non solo

XPG SPECTRIX D50 DDR4 supportano l’Intel® XMP (la Xtreme Memory Profile è una tecnologia sviluppata da Intel allo scopo di aumentare le prestazioni delle motherboard nel trasferimento di dati da, e verso, la memoria RAM, ndr) per un facile overclock oltre ad avere un’illuminazione RGB di gran classe. La XPG SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED ha superato severi test di overclock e compatibilità ROG, garantendo prestazioni ottimali con le schede madri ROG Intel® DDR4. Ciò significa che gli utenti ROG possono godere di prestazioni eccellenti fino a 3600 MHz e un incremento di clock del 5% senza preoccuparsi della compatibilità. La Ram XPG SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED è anche compatibile con le schede madri che supportano l’Intel® XMP 2.0 per un semplice overclock senza la necessità di accedere al BIOS.

Per coesistere con i sistemi ROG, la XPG SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED offre anche un‘illuminazione RGB programmabile che può essere facilmente controllata tramite l’app ROG AURA SYNC. L’illuminazione RGB completa il design elegante ma affilato del modulo.

Garanzia a vita

La XPG SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED è realizzata con chip di alta qualità per la massima qualità ed affidabilità. Per una maggiore tranquillità, il modulo viene fornito con una garanzia a vita. La memoria DDR4 SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED sarà disponibile in un kit dual channel (2x 8GB).