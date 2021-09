Far Cry 6: fase Gold e info sull’upgrade next-gen!

Far Cry 6 è ufficialmente in fase gold; a confermarlo ci ha pensato lo stesso profilo ufficiale Twitter del gioco ed emergono anche nuove info relative all’upgrade next-gen

Dopo gli annunci del PlayStation Showcase di ieri sera (9 settembre 2021), arrivano importanti novità, nella giornata di oggi, anche sul fronte Ubisoft. Da poche ore infatti sono emerse nuove importanti informazioni relative a Far Cry 6, al fatto che sia ufficialmente entrato in fase Gold e alla natura dell’upgrade next gen del gioco. Inoltre l’entrata in fase Gold conferma (a meno di improvvisi e sbalorditivi cambi di rotta) che non ci saranno ulteriori rinvii e che quindi il titolo dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo 7 ottobre per console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC.

Far Cry 6: fase Gold e upgrade next-gen gratuito!

Come già detto precedentemente, Ubisoft ha annunciato l’ingresso ufficiale nella fase Gold di Far Cry 6 e, inoltre, è stato confermato che l’upgrade dalla versione per old/current gen del titolo, alla versione next-gen, sarà gratuito. Non sarà necessario, dunque, pagare per avere il gioco anche su console di nuova generazione qualora si possegga già la versione “precedente”. Una notizia da non sottovalutare viste anche le ultime questioni relative all’annuncio dell’upgrade di Horizon Forbidden West. Ecco i due tweet che confermano quanto detto:

True Yarans. This is your Presidente, Anton Castillo and I am proud to announce that #FarCry 6 has gone gold. See you on October 7th. pic.twitter.com/55kYeljrHb — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 9, 2021

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost. — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021

Due notizie sicuramente molto gradite dai fan della saga. Una saga che si appresta ad arrivare al suo sesto (e canonico, tralasciano spin-off vari) capitolo. Sono attese anche informazioni in giornata relative al DLC del gioco e alla natura del season pass che sarà presente proprio in Far Cry 6. Per rimanere in costante aggiornamento su tutte quelle che sono le notizie, e le novità, dal mondo videoludico e non solo, continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttoteK.

