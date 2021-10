Far Cry 6: qual è la reale durata del gioco?

Il nuovo Far Cry vi farà esplorare e seminare distruzione nell’isola di Yara per diverse ore tra secondarie e collezionabili, ma qual è l’effettiva durata di Far Cry 6?

Ubisoft ha finalmente rilasciato Far Cry 6. Il viaggio per liberare Yara dal suo malvagio e perverso dittatore Anton Castillo è appena cominciato. Il titolo segue l’impostazione dei Far Cry precedenti, ponendosi (purtroppo) in continuità. Nel gioco, come la tradizione dei sandbox insegna, c’è dunque molto da fare, anche escludendo le attività secondarie e i collezionabili. Vediamo dunque a quante ore totali ammonta la durata di Far Cry 6.

Anche per la durata di Far Cry 6, come al solito la risposta è dipende

Non esiste una risposta assoluta alla domanda. Infatti il numero di ore per avere un’idea della lunghezza del titolo è da valutarsi a seconda del vostro approccio. Se desiderate immergervi solamente nella storia, allora in circa 13 ore sarete probabilmente soddisfatti, tale è la durata della campagna principale. Certo, giocare ad un livello di difficoltà elevato farà sicuramente salire il contatore delle ore, ma almeno in questo modo avete un idea di cosa aspettarvi. A contrario, se decidete di prestare più tempo per aiutare i cittadini di Yara completando oltre alla storia anche qualche extra opzionale, allora la durata totale di Far Cry 6 dovrebbe assestarsi verso le 20-25 ore.

Anche a 10 ore dopo il termine della main quest si ha ancora molto da fare per arrivare ad un completamente del 100%. Tenendo un approccio da completista, infine, arrivare a terminare tutte le missioni secondarie e raccogliere tutti i collezionabili vi richiederà 60 ore. Ovviamente preparatevi in questo caso ad armarvi di pazienza. Non dimenticatevi che una volta finito il gioco uscirà un succoso DLC che farà riscoprire al pubblico gli storici villain della serie. Il divertimento è solo iniziato.

