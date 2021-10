Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Far Cry 6, il nuovo titolo del franchise di Ubisoft in uscita nei prossimi giorni: tanti galli vi aspettano

Ci siamo: il giorno della rivoluzione è quasi arrivato. Far Cry 6 sta per arrivare, il prossimo 7 ottobre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia, e vi abbiamo già parlato di tutto quello che dovete sapere prima di iniziare a giocarci in un articolo dedicato che potete trovare cliccando qui. E come sempre, ci stiamo sicuramente per trovare di fronte al più ambizioso capitolo della serie. E non solo per la chiave “next-gen”/”cross-gen” (intendetela come volete), ma anche per una trama di stampo nettamente politico (ancor più delle precedenti iterazioni), per la presenza di un attore dello stampo di Giancarlo Esposito e per una lunga serie di miglioramenti al gameplay che Ubisoft ha promesso, pur rimanendo fedeli agli stilemi del franchise. Prima di poterci gettare finalmente nelle guerriglie urbane di Cuba, nelle scorse ore Ubisoft ha rilasciato la lista trofei ufficiali del sesto capitolo della serie. Vediamola insieme, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Far Cry 6 consta di 54 statuette totali, di cui 46 di bronzo, 5 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di guide come queste, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Far Cry 6. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Far Cry 6: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Yo Soy Dani Rojas : Seleziona l’aspetto di Dani (campagna giocatore singolo).

: Seleziona l’aspetto di Dani (campagna giocatore singolo). Taglia i legami esteri : Recluta le Leggende del ’67 e La Moral.

: Recluta le Leggende del ’67 e La Moral. Giustizia Montero : Recluta i Montero.

: Recluta i Montero. Voce del popolo : Recluta i Máximas Matanzas.

: Recluta i Máximas Matanzas. Ninjerilla : Conquista una base FND senza farti scoprire (campagna giocatore singolo).

: Conquista una base FND senza farti scoprire (campagna giocatore singolo). Codipendente : Conquista una base FND con un compagno co-op.

: Conquista una base FND con un compagno co-op. Chi trova tiene! : Riconsegna 3 veicoli di risorse FND in perfette condizioni.

: Riconsegna 3 veicoli di risorse FND in perfette condizioni. In blocco : Conquista 10 posti di blocco (campagna giocatore singolo).

: Conquista 10 posti di blocco (campagna giocatore singolo). Piovono tesori! : Intercetta 10 sganci aerei militari (campagna giocatore singolo).

: Intercetta 10 sganci aerei militari (campagna giocatore singolo). Tradizione immortale : Completa la storia yarana “Benedizioni della Triada”.

: Completa la storia yarana “Benedizioni della Triada”. Beccati questo : Vinci una lotta tra galli.

: Vinci una lotta tra galli. Leggenda della velocità : Completa 3 gare del Gran Premio.

: Completa 3 gare del Gran Premio. Fortuna dei principianti : Vinci una partita a domino.

: Vinci una partita a domino. Surriscaldato : Completa un’operazione speciale.

: Completa un’operazione speciale. Stella guerrigliera : Completa con successo 5 operazioni dei Bandidos.

: Completa con successo 5 operazioni dei Bandidos. Furia stradale : Esegui una Machete Kill con veicolo da cavallo.

: Esegui una Machete Kill con veicolo da cavallo. Friggi e Cry : Acquista 15 pasti.

: Acquista 15 pasti. Senti come suona : Trova 15 chiavette USB.

: Trova 15 chiavette USB. Aguzza l’ingegno : Apri 15 forzieri crittogramma.

: Apri 15 forzieri crittogramma. Brum brum : Ottieni tutti e 4 i mezzi di trasporto.

: Ottieni tutti e 4 i mezzi di trasporto. Pestare i galli : Trova tutti i galli.

: Trova tutti i galli. Esercito leale : Recluta 5 Amigos

: Recluta 5 Amigos @CanYouPetTheCroc: Accarezza Guapo.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Far Cry 6: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Io valgo : Usa Chicharrón con il completo Figlio di gallina.

: Usa Chicharrón con il completo Figlio di gallina. Arma segreta : Distrai 10 soldati con Chorizo.

: Distrai 10 soldati con Chorizo. Conflitto bollente : Elimina 10 soldati con il Rischio attivo.

: Elimina 10 soldati con il Rischio attivo. Squalo? Squello! : Elimina uno squalo con un’esplosione.

: Elimina uno squalo con un’esplosione. Sofisticato : Prendi 10 pesci.

: Prendi 10 pesci. Tecnologia obsoleta : Elimina un soldato sabotando un allarme.

: Elimina un soldato sabotando un allarme. Come ti permetti? : Elimina 3 capi degli insorti.

: Elimina 3 capi degli insorti. Non così speciali : Elimina 10 soldati delle forze speciali.

: Elimina 10 soldati delle forze speciali. Non sei così forte : Disattiva e sequestra un carro armato utilizzando un dispositivo EMP.

: Disattiva e sequestra un carro armato utilizzando un dispositivo EMP. Predatore supremo : Caccia tutti gli animali mitici (campagna giocatore singolo).

: Caccia tutti gli animali mitici (campagna giocatore singolo). Scivola scivola scivola : Scivola per 200 m in una volta sola.

: Scivola per 200 m in una volta sola. Pirata della strada : Investi più di 10 soldati con un veicolo.

: Investi più di 10 soldati con un veicolo. Non me lo aspettavo! : Usa un centro di controllo della sicurezza per disattivare telecamere e allarmi.

: Usa un centro di controllo della sicurezza per disattivare telecamere e allarmi. Morte dall’alto : Elimina un soldato da un’altezza di 50 m.

: Elimina un soldato da un’altezza di 50 m. Influenza tossica : Fai in modo che i soldati avvelenati uccidano altri 5 nemici.

: Fai in modo che i soldati avvelenati uccidano altri 5 nemici. Moda letale : Usa un set completo di dotazione abbinata.

: Usa un set completo di dotazione abbinata. Fai da te : Installa tutte le mod su un’arma fai-da-te.

: Installa tutte le mod su un’arma fai-da-te. Campeggiglia : Costruisci una per tipo delle strutture da campo della guerriglia (campagna giocatore singolo).

: Costruisci una per tipo delle strutture da campo della guerriglia (campagna giocatore singolo). Furiosamente veloce : Fai installare 10 parti su un mezzo di trasporto.

: Fai installare 10 parti su un mezzo di trasporto. Glorioso condottiero : Raggiungi il grado di Comandante.

: Raggiungi il grado di Comandante. Stiamo freschi : Completa un’operazione speciale evitando che la temperatura del PG-240X superi il 50%.

: Completa un’operazione speciale evitando che la temperatura del PG-240X superi il 50%. Soldi nascosti : Trova la scorta nascosta di moneda in un’operazione speciale.

: Trova la scorta nascosta di moneda in un’operazione speciale. Fase finale: Libera 30 ostaggi durante una sfida Informatori di Lola in un’operazione speciale.

I trofei d’argento | Far Cry 6: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Nascondersi in piena vista : Trova il modo di arrivare a Miami.

: Trova il modo di arrivare a Miami. Cieli amici : Distruggi 16 cannoni di contraerea (campagna giocatore singolo).

: Distruggi 16 cannoni di contraerea (campagna giocatore singolo). Arsenale : Ottieni 49 armi uniche

: Ottieni 49 armi uniche Hogar dulce hogar : Potenzia al massimo una struttura in qualsiasi campo della guerriglia (campagna giocatore singolo).

: Potenzia al massimo una struttura in qualsiasi campo della guerriglia (campagna giocatore singolo). Zaino in spalla: Ottieni tutti i Supremo di Yara.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Far Cry 6: svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i due trofei d’oro:

¡Viva la Revolución! : Riconquista Yara.

: Riconquista Yara. Libertà: Conquista tutte le basi FND (campagna giocatore singolo).

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Far Cry 6:

Conquistador: Sblocca tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Far Cry 6. State già giocando al nuovo titolo della serie di Ubisoft? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!