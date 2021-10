Far Cry 6: il titolo di Ubisoft è finalmente disponibile!

Finalmente ci siamo: Far Cry 6 è finalmente disponibile su PC e console, siete pronti a portare la tanto attesa rivoluzione a Yara?

Il mese di ottobre non sfigura certo rispetto al carichissimo settembre. Anche nei prossimi giorni, infatti, arriveranno sul mercato moltissimi titoli di valore e a cui prestare attenzione. Se molti di voi stanno già giocando ad Alan Wake Remastered, a partire da oggi, 6 ottobre, potremo anche mettere le mani su uno dei videogiochi più attesi dell’anno: Far Cry 6. Il sesto capitolo del popolare franchise di casa Ubisoft è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S ed è, a conti fatti, il quinto disponibile sulle console di ottava generazione (Far Cry 4, Far Cry 5, Primal e New Dawn).

Il gioco ci porterà di peso nell’isola fittizia di Yara, un paradiso tropicale che molto ridà alla tragica situazione di Cuba. Un titolo prettamente di stampo politico, che ci metterà nei panni di Dani Rojos, il nostro avatar di cui potremo determinare il sesso inizialmente per poi addentrarci in quello che sembra essere, a conti fatti, il Far Cry più grande ed esteso mai costruito da Ubisoft.

Far Cry 6 è ora disponibile: pronti alla rivoluzione!

Per il resto, Far Cry 6 è il tipico Far Cry. Un “more of the same”, si usa dire ultimamente in senso dispregiativo, ma non sempre questo concetto deve essere inteso così. Applicare dei canoni e degli stilemi già perfettamente collaudati, magari ampliandoli e modificandoli quel che basta per attirare il nuovo pubblico, ad un gioco nettamente migliorato sia tecnicamente, sia a livello di gameplay… Beh, a noi non dispiace affatto. Speriamo di potervi dire la nostra a breve!

Insomma, a conti fatti Far Cry 6 è disponibile da oggi su PC e console last e current-gen. Voi che cosa ne pensate? Siete incuriositi da questa nuova iterazione del franchise di Ubisoft? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!