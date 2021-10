NHL 22: il gioco è disponibile in Early Access

L‘Early Access di NHL 22, il nuovo titolo del franchise videoludico dedicato al massimo campionato mondiale di hockey, è stato finalmente reso disponibile

Arrivano buone notizie per gli amanti dell’hockey: è finalmente disponibile l’Eary Access di NHL 22, il nuovo titolo del franchise videoludico dedicato al massimo campionato mondiale di hockey. Il titolo è stato sviluppato da EA Canada e sarà distribuito da EA Sports. La possibilità di dare una prima occhiata al titolo risulta particolarmente interessante perché per la sua realizzazione è stata utilizzata la Frostbite Engine, che i precedenti capitoli della saga non avevano implementato.

NHL 22: ecco dove è possibile accedere al Early Access

È possibile accedere alla versione Early Access di NHL 22 tramite EA Play. In alternativa, l’anteprima è disponibile anche per gli abbonati al Xbox Game Pass Ultimate. Come di consueto, la versione Early Access concede l’accesso al gioco completo per un limitato periodo di tempo (solitamente 10 ore); se si deciderà di procedere con l’acquisto del titolo, i progressi ottenuti durante le ore di prova saranno mantenuti. La data di uscita della versione completa del titolo è stata fissata per il prossimo 15 Ottobre; sarà possibile giocarci tramite PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

all’interno dell’universo di EA Sports, NHL non è certamente il franchise di maggior successo. In Europa, dove l’hockey non è particolarmente praticato, il titolo non ha grande mercato; in America, dove questo sport è maggiormente apprezzato, la saga è comunque meno rinomata di quelle dedicata alla NBA e alla NFL. Ciò nonostante, NHL può contare su di una solida base di appassionati e difficilmente deluderà dal punto di vista delle vendite.

