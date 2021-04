Fallout 76: nuovo aggiornamento disponibile

Continua il supporto da parte di Bethesda al proprio MMO postapocalittico: è ora disponibile l’ultimo importante aggiornamento di Fallout 76, accompagnato da un trailer esplicativo

Ad oggi, a distanza di più di 2 anni dal lancio, quel prodotto grezzo che era inizialmente Fallout 76 può dirsi decisamente migliorato, grazie ai costanti aggiornamenti di Bethesda Game Studios. E inoltre pare che non vogliano fermarsi qui: tramite un comunicato ufficiale, Bethesda ha fatto sapere che è ora disponibile il nuovo aggiornamento “Pronti e carichi”, il primo step della roadmap di questo 2021. Tale aggiornamento dà il via quindi alla season 4 di Fallout 76, e aggiunge tante novità che sicuramente interesseranno ai fan del titolo: vediamo insieme di che cosa si tratta.

Novità dell’aggiornamento di Fallout 76

Una delle prime nuove feature di cui finalmente gode Fallout 76 grazie a questo aggiornamento risponde a una delle più grandi richieste della community. D’ora in poi, le dotazioni S.P.E.C.I.A.L. permetteranno di ripristinare completamente i parametri S.P.E.C.I.A.L. di un personaggio in tempo reale, consentendo di creare build diverse in maniera estremamente rapida. La possibilità di applicare questo tipo di modifiche verrà sbloccata solo dopo aver raggiunto il livello 25, e sarà necessario rivolgersi alle obliteratrici (costruibili nel C.A.M.P. oppure trovabili nelle stazioni ferroviarie dell’Appalachia).

Oltre a ciò, un’altra aggiunta molto importante è lo slot aggiuntivo per il C.A.M.P., grazie alla quale finalmente ognuno potrà costruire più di un C.A.M.P. alla volta. Ognuno di essi sarà caratterizzato da posizione, budget di costruzione, nome personalizzato e perfino un’icona unica sulla mappa. Si potrà avere attivo un solo C.A.M.P. alla volta, e ci si potrà spostare tra uno e l’altro tramite il viaggio rapido.

Non possiamo non citare infine tutti quelle novità che si vanno ad aggiungere a ciò che era già presente in precedenza: potrete avanzare ulteriormente con 100 nuovi gradi da raggiungere alla Power Patrol, potrete cimentarvi in un nuovo Armor Ace con nuovi reward speciali e potrete anche dedicarvi ad nuove missioni giornaliere, anch’esse con nuovi tipi di reward.

