Fallout 76: Pronti e Carichi, le novità testate nel nuovo aggiornamento

L’aggiornamento Pronti e Carichi rinnova Fallout 76 portando tante novità che abbiamo testato in anteprima nei Public Test Server. Scopriamole tutte

Bethesda Softworks dopo un lancio a dir poco disastroso, grazie ai continui aggiornamenti è riuscita a rendere Fallout 76 un gioco degno della sua saga. Proprio con l’ultima espansione Alba d’Acciaio, della quale avevamo scoperto insieme tutte le novità, avevamo lodato il cambio di rotta che gli sviluppatori avevano intrapreso. Da alcuni giorni è stato rilasciato un nuovo aggiornamento Pronti e Carichi di Fallout 76 sui Public Test Server (PTS) con tante novità a livello di gameplay e non solo. Vediamo cosa sta arrivando in Appalachia.

Dotazioni S.P.E.C.I.A.L. e slot C.A.M.P. – Novità aggiornamento Fallout 76: Pronti e Carichi

Prima di continuare con l’articolo, mi preme specificare che le immagini che vedrete all’interno non quelle relative all’esperienza nel PTS in quanto non era possibile catturare immagini del gioco durante l’esperienza. Specificato ciò possiamo quindi proseguire con il nostro speciale. Oltre ad alcune novità a livello di missioni principali e secondarie, quelle principali riguardano sicuramente l’equipaggiamento delle carte S.P.E.C.I.A.L. e gli slot C.A.M.P. Vediamo più nel dettaglio questi cambiamenti principali.

Dotazioni S.P.E.C.I.A.L.

I nuovi equipaggiamenti offrono una maggiore adattabilità mentre si affrontano le minacce sempre crescenti della Zona Contaminata. Adesso saremo in grado di modificare o resettare completamente gli attributi S.P.E.C.I.A.L. rendendo il nostro personaggio ancora più resistente ai pericoli del mondo.

Adesso infatti saremo in grado di sistemare in ogni momento il nostro equipaggiamento a nostro piacimento, modificando le selezioni e salvando la nuova configurazione in un nuovo slot. L’accesso alle carte S.P.E.C.I.A.L. sarà disponibile una volta raggiunto il livello 25 con il proprio personaggio, il quale avrà a disposizione due slot di equipaggiamento da intercambiare ogni volta che si vuole. Questi slot inoltre saranno rinominabili, in modo da poterli riconoscere meglio ogni volta che ce ne sarà bisogno.

Lo switch fra i due slot S.P.E.C.I.A.L. sarà possibile attraverso apposite macchine distribuite un po’ per tutta la mappa. Inoltre, sempre dal livello 25 verrà sbloccato il progetto che ci consentirà di costruire questa speciale macchina anche all’interno del nostro C.A.M.P. rendendoci il compito ancora più facile. In questo modo potremo tornare alla nostra base e cambiare il profilo a nostro piacimento in maniera semplice e veloce.

Slot C.A.M.P.

L’altra novità riguarda il nostro C.A.M.P. Quante volte ci siamo ritrovati a costruire il nostro C.A.M.P in una zona non propriamente adatta e, una volta trovato il luogo adatto trovavamo dei problemi nel demolire il precedente per crearne uno migliore? Fortunatamente anche questa situazione sta per cambiare! Infatti con il nuovo update sarà possibile costruire e mantenere contemporaneamente più C.A.M.P.

Attualmente ogni personaggio avrà a disposizione due slot C.A.M.P.: quello già presente in gioco e costruito ormai molto tempo fa e un nuovo slot per un nuovo C.A.M.P. nuovo di zecca. Attraverso l’apposito menù si potranno vedere tutti gli slot disponibili, rinominarli a nostro piacimento e cambiare l’icona per una più facile identificazione. Tuttavia sarà possibile averne disponibile solo uno per volta. Gli altri C.A.M.P. saranno considerati invece come “archiviati”.

Sarà inoltre possibile “condividere” il proprio C.A.M.P. con altri giocatori. Abilitando l’apposita impostazione il nostro C.A.M.P. apparirà agli altri giocatori attraverso un’icona bianca, mentre se sarà disabilitata potremo vederlo solamente noi. A noi tuttavia l’icona manterrà la solita colorazione gialla per quello attivo. Cambiare il C.AM.P. attivo tuttavia sarà una cosa facile. Oltre che dall’apposito menù infatti si potranno attivare i vari C.A.M.P. anche tramite la mappa.

Ovviamente quelli “archiviati” non saranno caricati sulla mappa e di conseguenza non potranno produrre risorse come avviene solitamente per quello attivo. Queste ovviamente sono solo alcune delle modifiche apportate. Altre riguardano i distributori automatici che avranno lo stesso inventario condiviso in qualsiasi C.A.M.P. Insomma, con l’aggiornamento Pronti e Carichi sono state apportate veramente tantissime novità da questo punto di vista che rivoluzionano nel profondo l’esperienza su Fallout 76.

Altri cambiamenti apportati – Novità aggiornamento Fallout 76: Pronti e Carichi

Gli slot C.A.M.P. e gli equipaggiamenti delle carte S.P.E.C.I.A.L. ovviamente sono solamente alcune delle novità presentate con questo aggiornamento Pronti e Carichi di Fallout 76. Sono state apportate anche tante altre innovazioni come le nuove mutazioni. I nemici di qualsiasi modalità delle Operazioni Giornaliere potranno essere caratterizzati dalle seguenti mutazioni:

Tossicità – Alla morte i nemici rilasciano delle spore velenose

– Alla morte i nemici rilasciano delle spore velenose Rigenerazione – I nemici saranno in grado di guarire altri nemici nell’area

– I nemici saranno in grado di guarire altri nemici nell’area Rapidità – I nemici saranno più veloci

Oltre a queste novità sono stati introdotti nuovi nemici e anche nuovi luoghi come il Vault 96, il Watoga Civic Center e il West Tek Research Center. Oltre a queste novità macroscopiche però sono state portate delle modifiche anche a livello “microscopico”. La più importante di tutte riguarda la mira assistita. Quest’importante funzionalità, disponibile solamente se si gioca con il controller, si può attivare attraverso il menù ed è veramente versatile a seconda dei casi.

Sarà infatti più efficace con le pistole che agganciano un bersaglio con maggiore precisione rispetto ad altre armi, mentre i fucili saranno in grado di tracciare il bersaglio in movimento in maniera più efficace. Ovviamente questa opzione ci permetterà quindi di modificare in maniera efficiente la mira durante le sparatorie con altri nemici, ma sarà giustamente inefficace contro altri avversari nel PvP. In questo modo non si avranno dei vantaggi o degli svantaggi collegati a questa opzione.

Considerazioni su quanto provato nel PTS – Novità aggiornamento Fallout 76: Pronti e Carichi

Ovviamente ci sono anche altre novità che sono state apportate con l’aggiornamento Pronti e Carichi e testate da noi nel PTS di Fallout 76. Tuttavia queste di cui vi ho parlato sono le più importanti a mio avviso e sono quelle che effettivamente possono cambiare lo stile di gioco di ogni giocatore. Sebbene io sia un tipo da mouse e tastiera, posso dire di esser rimasto estremamente soddisfatto dalla mira assistita che, almeno nel mio caso, non ha creato problemi.

Un altro punto di vista molto importante e che ho apprezzato fortemente è la possibilità di avere più C.A.M.P. contemporaneamente. Questo, almeno dal mio punto di vista, è stata un’innovazione non da poco. Sinceramente avevo abbandonato ormai l’idea di smantellare o implementare il mio C.A.M.P. da molto tempo. Trovo la strutturazione molto complessa e, a parte qualche struttura veramente importante, avevo abbandonato l’idea di modificarlo e ampliarlo nel tempo.

Quello che mi infastidiva di più però era il fatto di doverlo spostare e quindi modificarlo in modo da adattarlo successivamente al nuovo terreno prescelto. In questo modo invece sarà possibile costruirne un altro da zero, magari risparmiando qualche materiale in più e senza dover rinunciare a quello già avviato in precedenza. Sicuramente è un punto di svolta che permetterà di costruire un nuovo C.A.M.P. con tutte le nozioni già apprese nel corso del gioco, riuscendo a gestire meglio lo spazio.

Anche i nuovi nemici e la possibilità di intercambiare le carte S.P.E.C.I.A.L. ci permettono di godere al meglio un’avventura varia e di applicare un loadout ben specifico a seconda delle nostre esigenze. Insomma, tante novità ben assemblate in questo aggiornamento Pronti e Carichi che creano un “nuovo” Fallout 76 più user friendly per certi versi. Voi cosa ne pensate di queste novità? Le avete testate sui PTS? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per chi ancora non possiede il gioco, vi ricordo che potete acquistare Fallout 76 ad un prezzo scontato su Instant Gaming. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!