Cyberpunk 2077: disponibile a sorpresa l’Hotfix 1.22!

Ormai lo abbiamo detto e ripetuto diverse volte, lo sapete bene, ma ricordare il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 dovrebbe servire a non far ripetere più determinati errori. Il titolo di CD Projekt Red è arrivato in uno stato pietoso su console di scorsa generazione, con grossi problemi tecnici anche su PC, e con una campagna di marketing e di divulgazione di chiavi per le recensioni piuttosto “oscura”. Il tutto è successivamente sfociato in malumori, richieste di rimborsi e anche diverse class action che la compagnia ha dovuto affrontare nel corso del tempo. L’azienda ha comunque deciso di mantenersi ferma sull’idea di migliorare Cyberpunk 2077 con diverse patch, di cui l’ultima è la 1.2 rilasciata in aprile, e con il contenuto post lancio.

Dopo l’arrivo della patch, a sorpresa è spuntato anche un Hotfix, l’1.22, ora disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Oltre a risolvere alcune problematiche, glitch e bug di missioni principali e secondarie, l’Hotfix mira soprattutto a ribilanciare e migliorare la performance del titolo. Per quel che riguarda nello specifico le versioni console, ad esempio, sono state effettuate modifiche per migliorare l’ottimizzazione di GPU e ESRAM su Xbox One. Su PlayStation 5, invece, è stata migliorata la gestione della memoria.

Cyberpunk 2077: tutte le migliorie dell’hotfix 1.22

A queste migliorie meramente tecniche si aggiungono i fix riguardanti diverse missioni (che siano principali o secondarie) presenti nel gioco e che presentavano bug di ogni genere. Fra queste si può citare New Dawn Fades o The Metro: Memorial Park. Sono stati fixati anche i problemi di clipping dei vestiti di numerosi NPC, oltre che dettagli per noi secondari come l’allineamento dei sottotitoli in lingua araba.

Se volete maggiori dettagli sull'Hotfix 1.22 rilasciato da CD Projekt Red per Cyberpunk 2077, vi rimandiamo alla patch note completa rilasciata sul sito ufficiale che potete raggiungere cliccando qui. State ancora giocando al titolo? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!