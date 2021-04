The Last of Us Parte 3: Druckmann ha già qualche idea!

Neil Druckmann si è lasciato scappare qualche parola indiscreta su un probabile e possibile The Last of Us Parte 3 durante un podcast, scopriamo insieme che cosa ha detto

The Last of Us Part II è uscito ormai quasi un anno fa, suscitando talmente tanto clamore sia fra la stampa sia fra i videogiocatori da essere ricordato più per le polemiche che per l’estrema qualità effettiva del titolo. Vi abbiamo ampiamente parlato di ogni singolo motivo per cui, secondo noi, il titolo di Naughty Dog rasenta la perfezione, senza raggiungerla, in una dettagliata recensione che potete trovare cliccando qui. Ovviamente, visto lo sconfinato successo, le voci in rete per un possibile sequel si susseguono giornalmente, senza mai sfociare in qualcosa di realmente concreto. Fino ad oggi.

Neil Druckmann, durante una puntata del podcast Script Apart, ha infatti rilasciato qualche interessante dichiarazione sia sullo sviluppo di Part II, sia dell’arrivo di un terzo capitolo. Il creative director avrebbe infatti affermato che, insieme alla co-writer Halley Gross, avrebbero già pensato a una linea narrativa da seguire in un possibile sequel.

Non so quanto rivelare in realtà… Io ed Halley Gross stiamo effettivamente scrivendo una base di sceneggiatura per una storia, ma niente di concreto – anche se spero che un giorno possa vedere la luce del giorno […] un qualcosa che esplori ancor più cosa succede dopo la fine del gioco. Vedremo. Neil Druckmann

Druckmann: fra The Last of Us Parte 3 e i piani futuri dell’azienda

Druckmann avrebbe poi continuato così:

Questi giochi impiegano davvero tantissimo tempo. Ho pensato a come delineare Part II per sette anni, quelli trascorsi fra il primo e il secondo capitolo. Devi essere davvero entusiasta dell’idea che hai in mente, e deve essere una sfida. Abbiamo alle spalle, ora, due giochi che sono certo riescano a parlare a livello univerale, così come a dire una storia personalissima e riguardante quei personaggi. Con un gioco, non si riesce a dare un pattern ad un franchise. Con due giochi, se ne riesce ad iniziare a creare uno – ora sono convinto di avere tra le mani alcuni elementi strutturali e tematici a cui aggrapparci per creare un terzo gioco. Neil Druckmann

E per quel che riguarda i piani futuri dell’azienda, Druckmann ha affermato:

Dopo aver finito un titolo grande, ci prendiamo diverso tempo per esplorare idee diverse, che sia un The Last of Us Part III o qualcosa di nuovo o, ancora, qualcosa di un vecchio franchise a cui vogliamo tornare. Vorrei esplorare tutte queste idee, guardarle e dire: ok, abbiamo tutte queste possibilità di fronte a noi. Come azienda, a che cosa vogliamo puntare? Questo perché è un grande impegno – di finanze, tempo, passione e talento. Quindi bisogna pensare bene a tutte le conseguenze di prendere determinate scelte. Neil Druckmann

Insomma, le dichiarazioni di Druckmann ci fanno capire che, sebbene non sia in sviluppo, un'idea per un eventuale The Last of Us Parte 3 ci sono. Non ne avevamo dubbi, in effetti, ma sentirne effettivamente parlare ci fa comunque piacere.