Fallout 76: svelata la Roadmap del 2021

Parlare oggi di Fallout 76 è decisamente complicato: gioco aspramente criticato all’uscita da una buona fetta di community, ha ricevuto nel tempo numerosi aggiornamenti, tanto da far ricredere parte dei fan, che adesso possono godere di un titolo più che valido. Alla luce di questo e della recente acquisizione da parte di Microsoft, pare che Bethesda sia ancora decisa a supportarlo: è stata oggi infatti pubblicata la Roadmap per l’anno 2021, contenente tutte le più importanti aggiunte per Fallout 76.

La Roadmap contiene tutte le quattro season del 2021 di Fallout 76, tutte nominate in base alla stagione in cui verranno lanciate: Spring, Summer, Fall e Winter. In generale, le novità presenti in questi DLC sono numerose: dalla nuova espansione Steel Reign, conclusione dell’arco narrativo legato all’Appalachian Brotherhood of Steel con nuovi NPC e missione, all’aggiornamento dei mondi privati, insieme a tanto altro ancora.

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 22, 2021