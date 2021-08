Evil Genius 2: annunciato l’arrivo del gioco su console

Con la pubblicazione di un nuovo trailer è stato confermato il prossimo approdo su console dell’ironico videogioco gestionale Evil Genius 2

Evil Genius 2, che è uscito per PC durante il primo quadrimestre del 2021, sarà a breve disponibile anche per tutte le principali console. Il titolo, che funge da sequel per l’originale del 2004, ha ricevuto recensioni tendenzialmente positivo ed è stato accolto favorevolmente dalla comunità dei giocatori. La scelta di limitare in un primo momento la release al solo computer è dovuta probabilmente al genere del titolo: si tratta di un videogioco strategico gestionale e, come è noto, il PC è ancora considerato la destinazione primaria per questo tipo di pubblicazione.

Evil Genius 2: il periodo di uscita della versione per console

Come apprendiamo dal trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco, la versione per console di Evil Genius 2 sarà resa disponibile durante l’ultimo quadrimestre del 2021. Al momento non è ancora stata fornita una esatta data di uscita. In questa sua nuova versione, il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Evil Genius 2 entrerà inoltre a far parte dell’offerta dell’Xbox Game Pass.

Da quello che possiamo vedere nel trailer di lancio, la versione per console del gioco riproporrà i contenuti e il tono della versione per PC. Se sono previsti dei contenuti aggiuntivi per questa nuova versione, questi non sono ancora stati annunciati. Informazioni più precise sui contenuti di questa nuova release saranno probabilmente pubblicati con l’approssimarsi della sua data di uscita. Evil Genius 2 è disponibile per PC e, nel caso foste interessati a recuperare il titolo, potete trovarlo all’interno del catalogo di Instant Gaming.

