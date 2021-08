Recensione Trust GXT 414 Zamak Premium: comode e sobrie

Le Trust GXT 414 Zamak Premium rappresentano la proposta dell’azienda europea per la fascia alta delle cuffie dedicate al mondo del gaming. Scopriamone pro e contro in questa recensione completa

La straordinaria diffusione dei prodotti a marchio Trust non solo online ma anche all’interno dei maggiori centri commerciali del nostro Paese, abbinata ad una volontà di proporre periferiche per PC con particolare attenzione al prezzo di vendita, hanno reso l’azienda con sede nei Paesi Bassi, tra le più conosciute in Italia. Con moltissima probabilità, nella stragrande maggioranza delle case in cui è presente un PC è, prima o poi, passato anche un prodotto di casa Trust.

All’interno di questa recensione punteremo i riflettori sulle Trust GXT 414 Zamak Premium, proposta di fascia alta per ciò che riguarda la line up dell’azienda, ma che all’interno del mercato, per caratteristiche e prezzo di vendita, vanno a posizionarsi in una fascia media affollatissima di best buy. Nonostante l’animo da gaming, non troverete particolare sfarzo e fronzoli su questo headset. Dopo averle testate a lungo però vien da pensare che molto probabilmente avrebbero potuto godere di un po’ più di attenzione al dettaglio e qualche piccola miglioria per potersi allineare alle altre proposte all’interno della medesima fascia di prezzo. Entriamo nel dettaglio.

Design e costruzione: peso contenuto per una comodità nel tempo – Recensione Trust GXT 414 Zamak Premium

Il primissimo impatto con le GXT 414 Zamak Premium farà sin da subito piacere alla vostra testa grazie ai soli 273g di peso. Metallo leggerissimo e plastica compongono l’intera struttura delle cuffie, donando una sensazione di qualità e robustezza tangibile ma al contempo mantenendo il peso ai minimi termini. Questa abbinata è forse la qualità che più abbiamo apprezzato di questo prodotto, che si lascia indossare per diverse ore senza avere mai fastidi scaturiti dal peso. Discorso differente per la pelle sintetica adibita alla copertura dei padiglioni auricolari, materiale che purtroppo non si sposa particolarmente bene con le torride temperature estive, accentuando la sudorazione. Regolabili in un po’ tutte le posizioni desiderate, trovano nell’archetto imbottito in spugna la congiunzione dei due padiglioni, il tutto restando non particolarmente ingombranti, amplificandone la possibilità di essere utilizzate anche in esterna collegate a dispositivi mobili. Semplici e prive di “effetto wow”, è così che definirei il design total black con logo bianco di queste cuffie, nessun LED o particolare degno di nota.

Le Trust GXT 414 Zamak Premium sono un classico e, diremmo, non più così usuale, headset con jack da 3,5mm e null’altro. All’intero della confezione di vendita non troverete infatti altro che: cuffie, microfono removibile, cavo per la connessione al PC e cavo per la connessione a dispositivi mobili. Se da un lato la mancanza di una scheda per la connessione tramite USB può non avere un grandissimo impatto nella qualità dell’audio, resta comunque una mancanza importante, anche banalmente per avere più libertà nella gestione delle connessioni. Senza tralasciare l’impossibilità di avere equalizzazioni particolari preimpostate.

All’interno dei padiglioni auricolari sono presenti i driver da 53mm per un range di frequenze di 20 – 20,000 Hz. Tendo ormai a preferire questa caratteristica dimensionale dei driver a discapito di cuffie più “piccoline” che spesso tendono a mancare di dinamica personale. Peccato inoltre non sia presente un pulsante lungo i cavi per regolare il volume oppure decidere di silenziare il microfono, comodità non da poco per tutti gli abitudinari delle chiamate online.

Performance audio: coinvolgenti ma poco definite – Recensione Trust GXT 414 Zamak Premium

Le cuffie sono progettate per essere utilizzate su PC, laptop, console e dispositivi mobili senza rinunciare ad una qualità audio più che discreta in ogni contesto. Trattandosi di cuffie da gaming ci soffermeremo però su questo tipo di utilizzo. In generale, l’audio generato dai driver garantisce un buon range di frequenze sia nelle situazioni calme che quelle più concitate. L’immersività ed il senso di spazialità sono più che buoni. Attraverso i nostri test siamo riusciti sempre ad individuare la fonte rumorosa nello spazio, da non sottovalutare quindi la qualità dell’audio direzionale, soprattutto se si passano numerose ore sugli FPS.

Nel complesso, l’audio riprodotto è fortemente caratterizzato da frequenze basse preponderanti, medie un po’ latitanti e alte convincenti. Ciò che però non convince appieno è la pulizia dell’audio, il quale tende ad impastare con il rischio di perdere alcuni dettagli. Siamo sicuramente ben lontani da una qualità che farebbe impazzire gli audiofili e, personalmente, non ne prenderei mai in considerazione l’acquisto per un utilizzo differente dal gaming. In tale contesto però, nonostante i limiti, le Trust GXT 414 Zamak Premium riescono a rappresentare una scelta più che convincente su qualsiasi tipo di gioco. Il volume massimo raggiungibile, per gli amanti come me di pressioni sonore ragguardevoli, non delude affatto.

Ottima la qualità del microfono omnidirezionale a condensatore con possibilità di esser rimosso, perfetto per chiamate, videochiamate o conversazioni in-game. Da segnalare anche la presenza di un microfonino sul cavo destinato all’utilizzo delle cuffie su smartphone, ausilio importante per non perdere nessuna possibilità d’uso.

Personalizzazione e funzionalità: nulla da segnalare, purtroppo – Recensione Trust GXT 414 Zamak Premium

Come ampiamente detto all’interno della recensione, non dovete aspettarvi niente più del semplice plug and play per queste GXT 414 Zamak. L’assenza di una scheda USB implica nessun driver da installare, nessuna applicazione per il controllo, no 7.1 surround e nessuna possibilità di gestire diversi parametri. Paradossalmente però, nonostante al prezzo di vendita mi sarei aspettato questo tipo di connessione, sono convinto che ci sia chi, per necessità o gusto, è alla ricerca di questa semplicità.

È tempo di tirare le somme

Le Trust GXT 414 Zamak Premium sono cuffie con animo da gaming ma prive di tutti quei valori aggiunti che definiscono gran parte dei rivali in questa categoria. Eccellono sul piano della comodità ma non riescono a fare altrettanto se si è alla ricerca del dettaglio nella riproduzione sonora.

Al prezzo di vendita di circa 60€ entrano in competizione con praticamente la parte più ampia del mercato di cuffie per videogiocatori. Ne consiglio l’acquisto se trovate in offerta e consapevoli dei limiti dovuti all’assenza di connessione USB.

8 Punti a favore Comodità

Comodità Qualità costruttiva

Qualità costruttiva Buon audio.. Punti a sfavore ..poco dettagliato

..poco dettagliato Totale mancanza di personalizzazione

Totale mancanza di personalizzazione Prezzo non in linea con altre proposte