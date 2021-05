Rocket League: in arrivo la versione per PS5 e Xbox Series X/S?

La nuova versione di Rocket League, uno dei videogiochi di maggior successo di questa generazione, potrebbe arrivare direttamente su PS5 e Xbox Series X/S

Visto l’enorme successo ottenuto da Rocket League, non sorprende che Epic Games, che ha recentemente assorbito l’originale sviluppatore Psyonix, stia pensando di realizzare una nuova versione del gioco. Nuove indiscrezioni sembrerebbero poi indicare che una versione next gen di Rocket League sia effettivamente nei progetti dell’azienda, e che questa sia destinata ad arrivare direttamente su PS5 e Xbox Series X/S.

Rocket League: la nuova versione sarà presto disponibile su PS5 e Xbox Series X/S?

Arriva da alcuni documenti legali l’indizio del probabile approdo sulle console di ultima generazione della futura versione di Rocket League. In questi fogli, destinati a rimanere interni all’azienda ma resi pubblici durante un processo che ha coinvolto Epic e Apple, si parla esplicitamente della volontà di Epic di realizzare una versione nativa di Rocket League per PS5 e Xbox Series X/S. Esiste infatti già la possibilità di utilizzare il titolo anche su di queste grazie alla garanzia di retrocompatibilità; quest’ultima non è però in grado di fornire un’esperienza di gioco del livello che ci si aspetta dalla nuova generazione.

Gli stessi documenti fanno poi riferimento anche a un altro progetto della Epic relativo a Rocket League: una versione del gioco in 2D a scorrimento laterale. Questo titolo affiliato, che nel frattempo è già stato annunciato ufficialmente, dovrebbe essere esclusiva dei dispositivi mobile ed essere disponibile sia per iOS che per Android.

