Xiaomi Canalys Top Vendor: conquistato il secondo gradino

Secondo il rapporto di Canalys, Xiaomi conquista il secondo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone. Vediamo insieme i dati statistici

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, nel mese in cui festeggia i suoi primi 3 anni in Italia, celebra un altro importante traguardo: l’azienda riconquista il secondo gradino del podio nella classifica dei top vendor per smartphone spediti nel primo trimestre del 2021, come confermato dal rapporto Canalys (Q1 2021).

Con una crescita su base annua del 91% e una quota di mercato pari al 25%, Xiaomi torna ad affermarsi come il secondo brand di smartphone nel panorama italiano.

Xiaomi Canalys Top Vendor: le parole del General Manager

“Siamo estasiati da questo ennesimo successo. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il terzo anno qui in Italia” “Abbiamo lavorato con impegno e determinazione per portare sul mercato prodotti incredibilmente innovativi e per offrire esperienze sempre più smart, quindi vogliamo ringraziare tutte le persone che continuano a darci fiducia, supportandoci ogni giorno”

— ha affermato Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia.

Inoltre, secondo i risultati preliminari pubblicati da IDC nel Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, il processo di ripresa del mercato degli smartphone ha accelerato nel primo trimestre del 2021 con una crescita delle spedizioni del 25,5% rispetto all’anno precedente. I dati di IDC evidenziano come Xiaomi sia il numero uno in termini di crescita rispetto allo scorso trimestre, e mantiene il terzo posto a livello globale con una quota del 14,1%. Attualmente Xiaomi non solo è il terzo brand di smartphone al mondo, ma ha anche creato la più grande piattaforma IoT consumer con 324,8 milioni di dispositivi intelligenti connessi a essa, esclusi smartphone e laptop. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 90 mercati in tutto il mondo.

Il rapporto Canalys mostra anche la grande potenza del brand: dopo aver confermato il terzo posto a livello worldwide e in Europa occidentale, Xiaomi raggiunge il secondo gradino del podio della classifica per smartphone spediti anche in Europa, nel primo trimestre del 2021, con il 23% di market share e una crescita su base annua del +85%.

Cosa ve ne pare del risultato raggiunto da Xiaomi? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.