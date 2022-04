Elden Ring: nuova speedrun da record

Una recente speedrun di Elden Ring ha segnato un nuovo incredibile record mondiale. Scopriamo tuti i dettagli in questa news

La florida community di appassionati di speedrun non è nota per farsi attendere nel segnare nuovi record su titoli usciti da poco, e infatti, nelle scorse ore si è diffusa la notizia di una nuova impresa riguardante nientemeno che Elden Ring. Un utente è infatti riuscito a completare l’ultimo nato in casa From Software con tempistiche che hanno davvero dell’incredibile, in un impressionante impresa che, con ogni probabilità, sarà davvero dura da superare.

Segnato nuovo record di speedrun per Elden Ring

Soltanto lo scorso febbraio abbiamo assistito al debutto su console e PC dell’ultima fatica di From Software (trovate qui la nostra recensione in merito), la quale è riuscita a conquistare il parere di pubblico e critica, segnando già numerosi record di vendite. Da allora numerosi giocatori hanno deciso di tuffarsi nella propria personale esplorazione dell’Interregno, rendendosi protagonisti le più disparate imprese immaginabili. Una delle più recenti è la speedrun compiuta nelle scorse ore dall’utente Distortion2, la quale ha definito un nuovo record mondiale per Elden Ring.

Utilizzando alcune tecniche particolari che gli hanno permesso di accedere fin da subito alle aree più avanzate del gioco, l’utente è così riuscito a terminare il titolo in ben 6 minuti e 59 secondi, portando così il record di completamento sotto la soglia dei 7 minuti. Risultato incredibile se si pensa a quanto è stata stimata la durata della sola main quest del titolo. A fronte di ciò sarà sicuramente difficile fare di meglio, ma sappiamo che i fan dei soulslike From Software sono capaci davvero di tutto, perciò siamo curiosi di scoprire quali saranno le prossime imprese dei giocatori.

