Subnautica: al lavoro su un nuovo capitolo

Sono passati quattro anni dal primo capitolo di Subnautica e solo uno dalla sua espansione, Below Zero, ma la voglia di esplorare i fondali sottomarini e cercare di sopravvivere in condizioni estreme è ancora alta tanto da spingere il team a voler creare un nuovo capitolo. Andiamo dunque a capire un po’ meglio di cosa si tratta!

In un recente annuncio pubblicato su Twitter dallo studio Unknown Worlds Entertainment, famoso anche per i due Natural Selection, ha dichiarato che sono alla ricerca di un Senior Narrative Designer per portare la serie oltre i limiti conosciuti a livello attuale.

Unknown Worlds sta cercando un Senior Narrative Designer per unirsi al team che lavora al prossimo gioco nell’universo di Subnautica. Questa persona collaborerà a stretto contatto con il team per raccontare storie avvincenti e drammatiche nel contesto dell’esperienza di gioco, definendo anche la storia e la tradizione di un nuovo mondo di fantascienza e dei suoi abitanti alieni. Questa persona ha un’opportunità unica di unirsi al team all’inizio dello sviluppo e aiutare a stabilire la direzione narrativa per un franchise amato

We're seeking a Senior Narrative Designer to work with us to help shape the next game in the Subnautica universe! 🖊️🌌

Come and join our fully remote studio and let's make great games together. Check out the full job description here 🔽 https://t.co/SfOKSmKpkT

