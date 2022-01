Elden Ring: svelata la durata della main quest!

Svelata la durata della main quest di Elden Ring. A rivelarlo Yasuhiro Kitao. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al prossimo titolo targato From Software

Elden Ring, ad ormai un mese dall’uscita, continua a far parlare di sé e lo fa soprattutto in seguito alla presentazione effettuata in occasione del Taipei Game Show con Yasuhiro Kitao. Il producer di From Software ha parlato di una serie di dettagli relativi al gioco sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin, tra cui l’ingresso in fase gold e la presenza di una patch al day one e, inoltre, ha svelato la durata della main quest proprio di Elden Ring.

Elden Ring: la durata della main quest si attesta intorno alle 30 ore

La durata della quest principale di Elden Ring si attesta intorno alle 30 ore. Lo ha affermato lo stesso Kitao, il quale ha parlato proprio delle ore che saranno necessarie per completare quella che possiamo definire: “la campagna principale”. Il gioco è stato pensato, realizzato e sviluppato proprio seguendo questo principio delle 30 ore. Una durata equilibrata secondo From Software considerando l’ampiezza (e, aggiungiamo, la difficoltà) del titolo. Chiaramente si tratta di una durata che varierà in base all’esperienza di ogni giocatore.

La variabilità della durata del titolo, chiaramente, verrà influenzata da una serie di fattori. La voglia di esplorare, la difficoltà nel progredire, l’approfondimento o meno di determinati aspetti della trama e del gameplay e chi più ne ha più ne metta. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate qualche ora in più o in meno? Procederete dritti verso la fine della main quest o aspirate al tanto agognato platino? Rispondeteci a tutti queste domande lasciando un commento nell’apposita sezione!

