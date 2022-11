EA predice la vincente dei prossimi mondiali!

Manca poco meno di un mese dal calcio d’inizio dei Mondiali 2022 ed EA avrebbe predetto la nazionale vincente

Infatti, dopo aver indovinato la vincitrice delle tre precedenti competizioni mondiali, ci prova di nuovo. Nel 2014, ha saputo indovinare che la squadra vincente del Mondiale sarebbe stata la Germania; lo stesso si è ripetuto nel 2018 con la vittoria della Francia. Ancor più sorprendentemente, EA ha saputo predire la vittoria della Spagna (alla sua prima conquista del titolo mondiale) nel 2010.

EA svela la nazionale vincente del Mondiale 2022: è una squadra sudamericana!

La stessa EA ha quindi voluto riprovare con il Mondiale 2022 ed ha dichiarato che la nazione che secondo le sue previsioni sarà vincente è l’Argentina! Il titolo manca alla nazione dal lontano 1986 e, sempre secondo le previsioni EA, sarà una finale tutta sudamericana vedendo schierata come avversaria il Brasile. Purtroppo, però, non sembrerebbe una partita molto entusiasmante visto che il risultato finale dovrebbe essere 1-0. Non è finita qui. L’Argentina non sarà soltanto la squadra vincente dei Mondiali, sempre secondo EA, ma Lionel Messi vincerà la “Scarpa D’Oro” per aver segnato 8 goal in tutte e sette le partite; inoltre, il giocatore porterà a casa anche il “Pallone D’Oro” essendo il miglior giocatore del torneo.

Le altre predizioni degne di note da parte di EA per il Mondiale 2022 vedono l’Inghilterra raggiungere gli Ottavi per poi venire eliminata dall’Olanda per 3-1 e gli Stati Uniti arrivare fino ai Quarti, ma verranno sconfitti 1-0 dalla Francia. Se EA risulta essere formidabile negli ultimi anni nella predizione della squadra vincente ai Mondiali, non si può dire lo stesso per quanto riguarda le altre importanti manifestazioni sportive: infatti su 11 Super Bowls, EA è riuscita ad indovinare solo 5 vincitori. Va comunque ricordato, però, che per quanto riguarda il Super Bowl 49 riuscì ad indovinare il vincitore ed anche il risultato esatto con la vittoria dei New England Patriots 28-24 sui Seattle Seahawks.

E voi? Guarderete i Mondiali quest’anno? O giocherete il vostro Mondiale su FIFA 2023 inserendo anche l’Italia? Rimanete sintonizzati su tuttoteK per per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo. Per acquistare videogiochi a prezzo scontato, invece, fate un salto su Instant Gaming.