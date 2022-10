FIFA 23: leak della modalità World Cup con un mese di anticipo

Quando il titolo del gioco profetizza il largo anticipo: un clamoroso leak permette ai giocatori di FIFA 23 di giocare con la World Cup

Le perdite capitano, in quell’apparente colabrodo che è la segretezza nell’industria videoludica di oggi, ma il leak che vede la modalità World Cup già disponibile in FIFA 23 ha sorpreso persino i più cinici tra noi. Svariati giocatori su PS5 hanno parlato del loro inatteso e insperato accesso a questo lato del gioco. Sebbene perlopiù si parla solo dell’apertura dei menù, altri (tra cui uno youtuber, come vedete qui sotto) hanno persino disputato delle partite online. A NickRTFM è bastato selezionare Ultimate Team, scegliere le attività multiplayer e cliccare la voce FIFA World Cup Online Quickplay (per poi uscire) per compiere la magia.

Quando l’anticipo sulla partita è di trenta giorni: un leak “mondiale” per la World Cup di FIFA 23

Ricordiamo che intorno al debutto della World Cup al centro di questo leak orbita anche una prestigiosa collaborazione, che vede illustrazioni fumettistiche per i giocatori realizzate da Marvel per FIFA 23. La modalità avrebbe dovuto fare il suo debutto a novembre. Oltre ai mondiali del Qatar, nel gioco è prevista (con tempismo impeccabile, trattandosi del Qatar) anche la trasposizione dei mondiali femminili dell’Australia e della Nuova Zelanda. Non è però il primo accesso anticipato non autorizzato per il gioco. L’utenza Xbox che ha partecipato al beta test e ha scaricato la Ultimate Edition ha infatti potuto giocare molto prima del previsto.

Nonostante tutto, però, i ragazzi di Electronic Arts riescono a stare “Allegri”. L’incidente calcistico non ha infatti smorzato l’entusiasmo del publisher per il “lancio oltre ogni record” per il numero di giocatori attivi la prima settimana. Il gioco ha attirato oltre dieci milioni e trecentomila calciatori virtuali nei primi sette giorni di disponibilità, in confronto al precedente “distruttore di record”: i nove milioni e centomila giocatori attivi all’uscita di FIFA 22. Si tratta dell’ultimo tango tra EA Sports e la prestigiosa licenza calcistica. Vedremo, dunque, se FC 24 sarà all’altezza delle astronomiche aspettative.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi aspettavate un altro giro anticipato negli spogliatoi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.