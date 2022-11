CoD Modern Warfare 2: Messi, Pogba e Neymar confermati come Operatori

Proprio in queste ore, Activision ha confermato che i famosi calciatori Lionel Messi, Neymar Jr e Paul Pogba saranno inseriti come Operatori in CoD Modern Warfare 2: scopriamo insieme tutti i dettagli

Quando un nuovo capitolo di un franchise multimilionario si affaccia sul mercato, il mercato stesso inizia a muoversi e a ruotare attorno al franchise. Call of Duty Modern Warfare 2 ne è l’esempio lampante: uscito lo scorso 28 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, il titolo di Activision Blizzard ha già sbancato al botteghino, diventando un clamoroso (e quantomai prevedibile) successo commerciale. Sebbene nelle scorse ore Treyarch abbia confermato che il multiplayer ranked non vedrà la luce prima del 2023, il gioco non ha tardato a farsi sentire, complice anche l’uscita di Warzone 2 prevista per il prossimo (e vicinissimo) 16 novembre.

Le sorprese però non finiscono qui: è proprio notizia recente, confermata dalla stessa Activision, che fra gli Operatori che saranno giocabili nel prossimo periodo ci sono anche tre calciatori famosi, nello specifico, Lionel Messi, Neymar Jr e Paul Pogba. I tre saranno disponibili nel prossimo futuro sia in Modern Warfare 2 sia in Warzone 2 come personaggi a pagamento, sebbene non sia stata annunciata alcuna data precisa. Il tutto va a confermare il leak delle scorse settimane, che aveva già visto trapelare Pogba e Neymar Jr con un Tweet, che trovate qua sotto.

Pogba & Neymar in COD MW2 🎯🔫 pic.twitter.com/Of3pezLBJs — chuboi 🇳🇬🇨🇦 (@ChuBoi) October 27, 2022

Messi, Neymar Jr e Pogba: dai campi di calcio alle armi spianate di Modern Warfare 2

Al di fuori dei bonus pre-order e degli Operatori speciali della Vault Edition, i tre calciatori saranno i primi personaggi acquistabili resi disponibili dopo il lancio di Modern Warfare 2. Una mossa quantomai curiosa e particolare, che strizza soprattutto l’occhio a tutti i fan di calcio che approdano, fucili spianati, in Modern Warfare 2.

E voi? Acquisterete uno fra Messi, Pogba e Neymar Jr in Modern Warfare 2? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!