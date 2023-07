EA SPORTS FC 24: presentati gameplay reveal e giocatore copertina nel nuovo trailer!

Nel nuovo trailer di EA SPORT FC 24 sono stati presentati il giocatore copertina del nuovo titolo calcistico e la data del gameplay reveal. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Electronic Arts ha pubblicato il primo trailer ufficiale di EA SPORTS FC 24. Si tratta del primo titolo calcistico dopo la fine della collaborazione con FIFA che verrà svelato in un gameplay completo il 13 luglio alle 9:30 AM PT. È stata inoltre confermata la notizia che Erling Haaland, attaccante del Manchester City, sarà la star della copertina. Mentre Haaland adornerà la Standard Edition, secondo quanto riportato, diversi altri giocatori, uomini e donne, comporranno la copertina della Ultimate Edition. Diversi di loro possono essere riconosciuti nel corso del trailer e anche nella miniatura del prossimo trailer di reveal del gameplay.

EA SPORTS FC 24: trailer, copertina, gameplay e tanto ancora!

Electronic Arts non l’ha ancora annunciato, ma alcuni rumors suggeriscono che EA SPORTS FC 24 uscirà il 29 settembre, mentre i possessori della Ultimate Edition avranno accesso anticipato a partire dal 22 settembre. Le competizioni presenti non sono ancora state annunciate, ma il titolo conterrà la UEFA Champions League, la Premier League, la UEFA Women’s Champions League, la NSWL, la Barclays Women’s Super League, la Liga Santander, la Ligue 1, la Bundesliga e la Serie A e molto altro ancora. Che cosa ne pensate di questa nuova veste di quello che abbiamo imparato a conoscere come FIFA? Acquisterete il nuovo titolo? Fatecelo sapere lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante.

