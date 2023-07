Finalmente è disponibile un nuovo trailer del film DC Blue Beetle, con Xolo Maridueña e Susan Sarandon. Scopriamolo insieme

Un nuovissimo film, targato DC, sta per arrivare nelle sale cinematografiche ad agosto. Si tratta di Blue Beetle, pellicola che andrà a raccontare le gesta del supereroe omonimo, nato dalla fantasia di Charles Nicholas, le cui prime versioni risalgono al lontano 1940. Ora è finalmente disponibile anche un secondo trailer ufficiale del film in arrivo.

Trama e cast | Blue Beetle: ecco il secondo trailer

La sinossi del film recita: Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.

Ad impersonare il protagonista vedremo Xolo Maridueña, già celebre per la sua partecipazione a Cobra Kai, mentre Susan Sarandon sarà Victoria Kord. Completano il cast Adriana Barraza, Damían Alcázar, George Lopez, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén. Il film è diretto del regista portoricano Angel Manuel Soto e scritto dallo sceneggiatore messicano Gareth Dunnet-Alcocer e prodotto da Zev Foreman.

Trailer e data d’uscita

Con questo secondo trailer possiamo farci un’idea più chiara di ciò che vedremo in Blue Beetle e su cosa abbiano voluto puntare. Sembra infatti che, nonostante l’importanza rappresentata dai superpoteri, cosa ovvia in un film di questo genere, si sia tentato di dare più importanza alla sfera degli affetti familiari. Dovremo attendere poco più di un mese per capire finalmente cosa ci riserverà questa pellicola. Il film uscirà infatti il 17 agosto 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Alcune dichiarazioni degli attori stessi hanno già anticipato che dovremmo aspettarci delle sorprese, soprattutto per quanto riguarda alcuni cameo. Chissà quale personaggio prenderà parte a questo film. Avete già qualche idea? Noi di tuttoteK non vediamo l’ora di scoprirlo.

