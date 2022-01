The Artful Escape in arrivo su PS4 e PS5?

Sembra che uno degli indie più interessanti del 2021, The Artful Escape, sia in procinto di sbarcare anche su PS4 e PS5

Come può facilmente confermarlo chiunque lo abbia giocato, non c’è dubbio alcuno che il platform musicale sviluppato dai ragazzi di Beethoven & Dinosaur uscito nel 2021, sia una delle produzioni indipendenti più interessanti e riuscite dello scorso anno (come dimostrano anche le candidature ricevute ai The Game Awards). Lanciato in esclusiva console sulle macchine della famiglia Xbox, The Artful Escape potrebbe però presto varcare i confini dell’hardware della casa di Redmond, dato che la produzione pare pronta a debuttare anche su PS4 e PS5, almeno secondo alcuni indizi comparsi in rete.

The Artful Escape potrebbe arrivare presto su PS4 e PS5

A far drizzare le antenne dei possessori delle macchine targate Sony, ci ha pensato il portale australiano Well-Played, che ha riportato la notizia secondo la quale il gioco sarebbe stato avvistato all’interno dell’elenco di produzioni in procinto di approdare su PlayStation Store. La probabile ex esclusiva console Xbox, difatti, compare nella voce dei giochi “Coming Soon”, come è possibile constatare direttamente anche tramite l’app rivolta agli hardware della casa nipponica.

Pur in assenza di una conferma ufficiale da parte degli sviluppatori di Beethoven & Dinosaur e del publisher Annapurna Interactive, si tratta comunque di un elemento alquanto significativo in merito all’approdo di The Artful Escape su PS4 e PS5. Ovviamente, in mancanza di conferme definitive, vi consigliamo come sempre di prendere la notizia con tutte le cautele del caso, ma si tratta comunque di un indizio quanto mai indicativo del futuro della produzione.

