E3 2021: in diretta lo Square Enix Presents!

Secondo evento di questa seconda giornata dell’E3 2021: pronti a seguire insieme in diretta lo Square Enix Showcase? Scopriamo tutti i dettagli e il player ufficiale

Questa seconda giornata dell’E3 2021 ha visto, come primo attesissimo evento, l’Xbox & Bethesda Games Showcase, adesso tocca a Square Enix e ci “spostiamo in oriente” per seguire in diretta lo Showcase della casa nipponica. L’ultimo evento della stessa Square Enix, denominato Presents, aveva regalato delle interessantissime chicche che, speriamo, di vedere ritrattate durante questa conferenza.

E3 2021: ecco il player ufficiale della diretta dello Square Enix Presents

Prima di procedere con il player ufficiale della diretta dello Square Enix Presents, secondo evento di questa seconda giornata di E3 2021, cerchiamo di fare chiarezza e ipotizzare quelli che potrebbero essere gli annunci e le presentazioni di questo evento. Speriamo, sicuramente, di avere novità relative a Forspoken, grande protagonista del precedente evento. Avremo notizie anche relative al mondo di Final Fantasy? Con Origin che attende di essere finalmente svelato ed il sedicesimo capitolo della saga che, a sua volta, necessita sicuramente di ulteriori chiarimenti. Tutto è pronto, tuffiamoci in questa conferenza:

