E3 2021, svelata la data d’uscita di Diablo II: Resurrected

Questa sera si è tenuto l’Xbox & Bethesda Games Showcase dell’E3 2021 e nel corso della presentazione è stata svelata la data d’uscita di Diablo II: Resurrected

Quest’anno è finalmente tornato l’Electronic Entertainment Expo (E3), uno degli eventi più grandi e importanti di tutto il settore videoludico. Purtroppo l’edizione del 2020 venne cancellata a causa della pandemia, ma quest’anno lo show è stato riadattato per poter essere trasmesso completamente online.

Oggi durante l’evento è andato in onda l’Xbox & Bethesda Games Showcase e nel corso della presentazione abbiamo addirittura visto un titolo di Blizzard. Infatti, nel corso di questa serata dell’E3 2021, la compagnia ci ha finalmente svelato la data d’uscita di Diablo II: Resurrected.

Diablo II: Resurrected arriverà molto presto!

Di sicuro tutti gli amanti degli Hack and Slash non vedranno l’ora di mettere le mani sul Remake di Diablo II e a quanto pare non dovranno aspettare ancora molto per farlo. Il nuovo titolo di Blizzard Entertainment infatti sarà pubblicato il 23 settembre 2021, cioè fra solamente tre mesi!

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Diablo II: Resurrected potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante l'E3 2021.

Diablo II: Resurrected sarà disponibile dal 23 settembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.