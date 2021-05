Final Fantasy Origin: Square Enix potrebbe annunciare un nuovo Final Fantasy action all’E3

Stando ad alcuni rumor molto insistenti, Square Enix potrebbe annunciare all’E3 un nuovo Final Fantasy action chiamato Final Fantasy Origin

L’E3 si sta avvicinando sempre di più e, come accade sempre in questo periodo, online iniziano a fioccare numerosi rumor relativi ad annunci e presentazioni. In genere queste voci di corridoio non vengono prese troppo seriamente, ma al momento diverse fonti stanno parlando insistentemente di un possibile nuovo progetto targato Square Enix. Nello specifico sembra che la compagnia potrebbe annunciare all’E3 un nuovo Final Fantasy action chiamato Final Fantasy Origin.

Square Enix e Team Ninja insieme per un nuovo Final Fantasy?

Secondo numerosi rumor provenienti da Reddit e da Resetera, Square Enix sarebbe intenzionata ad annunciare un nuovo Final Fantasy action durante l’E3. Anche se la compagnia non si è ancora espressa al riguardo, dai rumor è possibile scoprire diverse informazioni molto interessanti sul gioco.

Innanzitutto il titolo sarà sviluppato in collaborazione con Team Ninja, la software house che ha lavorato a titoli come Nioh e Dissidia Final Fantasy NT, e sarà pubblicato in esclusiva temporale PS5 per poi arrivare anche su PC. Inoltre il gioco si baserà su una struttura molto simile a quella di un soulslike e sarà ambientato nell’universo del primo Final Fantasy. Come se non bastasse poi sembra che sarà possibile provare il gioco tramite una demo disponibile già nel corso di questa estate.

Rumor: Square Enix is working on a new action-focused Final Fantasy title with Team Ninja called Final Fantasy Origin This title is exclusive to PS5 and is coming to PC later Alpha demo coming this Summerhttps://t.co/x2CMtB6Vai pic.twitter.com/mNIvF9GttF — Nibel (@Nibellion) May 24, 2021

Come sempre quando si tratta di rumor è importante non dare troppo peso a quello che si legge in giro, ma questa volta potrebbero esserci delle basi più solide del solito. Recentemente infatti Alex Donaldson, un noto editor di VG247, ha svelato che la conferenza di uno dei grossi publisher che parteciperà all’E3 è stata completamente leakata. Se la compagnia in questione dovesse essere Square Enix, allora ci sono buone probabilità che il rumor si riveli più che attendibile.

