E3 2021: arriva la data d’uscita di Age of Empires IV

Finalmente anche la data d’uscita di Age of Empires IV è stata svelata in questo lungo e ricco E3 2021. Scopriamo il giorno designato

Annunciato ormai quasi quattro anni fa, Age of Empires IV sta finalmente per iniziare a vedere la luce. Sebbene l’uscita sia prevista per questo autunno nel corso degli anni si sono affaccendate sempre più news e video gameplay. Tuttavia durante questi anni di attesa gli Xbox Game Studios non sono rimasti con le mani in mano e ci hanno fornito la prima trilogia in una nuova versione grafica. Qui vi proponiamo la recensione dell’ultimo capitolo della trilogia, Age of Empires III: Definitive Edition. Vediamo adesso quando è prevista la data d’uscita di Age of Empires IV annunciata all’E3 2021.

L’E3 2021 ci svela la data d’uscita di Age of Empires IV

Importanti funzionalità sono state implementate in questo nuovo capitolo di una fra le saghe più famose per gli amanti degli strategici. Sebbene sembri distaccarsi molto per alcuni versi da quelli che sono gli aspetti principali della saga, il titolo si promette di rimanere fedele alla stessa seppur con novità importanti. Non ci resta dunque che attendere il 28 ottobre per scoprire cosa ci riserverà questo nuovo capitolo.

Qui in calce potete visionare il trailer con l’annuncio della data. Tuttavia vi ricordiamo che le novità di questo E3 2021 non si fermano qui e anzi, vi consigliamo di consultare le nostre pagine per trovare tutto quello che riguarda l’evento più famoso del mondo videoludico. Inoltre, per avere una panoramica completa dell’Xbox & Bethesda Showcase, potete consultare il nostro articolo di recap dedicato all’intero evento.

Vi ricordiamo quindi che l’uscita di Age of Empires IV è prevista per il 28 ottobre e sarà disponibile solo su PC. Voi cosa ne pensate di questo nuovo capitolo? Riuscirà a proseguire il buon percorso tracciato dalle tre Definitive Edition uscite in questi anni? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK! Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.