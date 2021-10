Dying Light: annunciato il nuovo DLC Hellraid

Tramite comunicato stampa, Techland ha annunciato un nuovo DLC dark-fantasy dedicato a Dying Light intitolato Hellraid: scopriamo insieme tutti i dettagli e le varie aggiunte

Ammettiamo candidamente che uno dei titoli che più attendiamo per i mesi venturi è Dying Light 2. Nonostante il rinvio annunciato poco tempo fa dai ragazzi di Techland, verso una nuova data prevista ad oggi del 4 febbraio 2022, tutto ciò che è stato mostrato sul titolo è quantomai avvincente e interessante. Il fatto che il team sia al lavoro sul sequel, però, non ha decisamente tolto supporto al primo capitolo uscito ormai nel lontano 2015. Nelle scorse ore, infatti, tramite comunicato stampa Techland ha annunciato un nuovo DLC dedicato al primo capitolo di Dying Light. Hellraid, questo il titolo del nuovo contenuto a pagamento, ha un’ambientazione dark-fantasy ed aggiunge diverse tipologie di contenuto.

In primis, Hellraid ha aggiunto una nuova intera zona di mappa in The Mysterious Portal, che vi permetterà di lanciarvi in una nuova sfida impegnativa che ha, come ricompensa, una nuova arma e una nuova abilità: la magia. Dovrete però completare la missione in una partita sola, dato che se perderete tutte le vite la missione ricomincerà dall’inizio. Una volta portata a termine, otterrete la Fire Wand, un’arma magica che vi permetterà di lanciare sfere di fuoco incendiando i nemici, e l’abilità Wand Mastery.

Dying Light si espande con un nuovo aggiornamento “magico”: arriva Hellraid

Hellraid aggiunge anche tre nuove pozioni: la Potion of Endurance, che riduce i danni provocati dai nemici, la Potion of Power, che aumenta il danno in mischia del 100%, e la Potion of Speed, che raddoppia la velocità di movimento. Infine, l’aggiornamento aggiunge una nuova location, l’Armory, disponibile solo per coloro che riusciranno a completare la missione secondaria Imprisonment. In quest’area avrete la possibilità di vedere le armi di Crane che potrete sbloccare nel corso dell’avventura, scalando i ranghi di Hellraid. Disponibile anche una nuova patch per la modalità Be The Zombie, tutte le note complete le trovate sulla pagina ufficiale di Steam.

Il DLC di Dying Light Hellraid descrive una modalità di gioco completamente nuova per il titolo di Techland, basato su uno slasher fantasy omonimo dell’azienda attualmente sospeso. Ovviamente, il contenuto è disponibile su qualsiasi piattaforma su cui è già presente Dying Light. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!