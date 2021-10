Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco lo story trailer!

Nel corso del DC Fandome 2021, Warner Bros e Rocksteady Studios hanno mostrato lo story trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League

Dopo numerosi rumor, il nuovo titolo di Rocksteady, i creatori dell’apprezzatissima serie Arkham, si è rivelato essere un action shooter in terza persona dedicato agli anti-eroi della Suicide Squad. Annunciato durante l’estate dello scorso anno, sapevamo già che Suicide Squad: Kill the Justice League sarebbe salito sul palco del DC Fandome 2021, l’evento internazionale dedicato agli appassionati delle produzioni DC. E così è stato effettivamente, considerando che dal palco della manifestazione è giunto niente meno che uno story trailer veramente interessante e che ci fa ben sperare sui buoni propositi del titolo.

Il trailer getta luce sulle origini della ignobile Task Force X (ossia, la Suicide Squad) di Amanda Waller esattamente nel momento in cui Harley Queen, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark danno inizio alla loro missione: sconfiggere i Super Eroi più forti del mondo DC, la Justice League. Vi lasciamo lo story trailer mostrato sul palco del DC Fandome proprio qua sotto, godetevelo!

Dal palco del DC Fandome 2021, ecco lo story trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League

In una gigantesca Metropolis, che fa da sfondo all’open-world di Kill the Justice League, il titolo di Rocksteady ci porrà davanti una sceneggiatura originale ed inedita. A comando dei quattro Super-Villains DC, dovremo scontrarci con un’invasione aliena e dei Super Eroi DC che, ormai contaminati, sono ben determinati a distruggere la città che un tempo avevano giurato di proteggere. Il tutto, facendo anche ben attenzione agli impianti esplosivi letali che hanno posizionati in testa e che potrebbero attivarsi nel momento in cui decidessero di ribellarsi. Che bella situazione. Vi ricordiamo che il titolo è previsto nel corso del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X | S.

Avete visto lo story trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League mostrato sul palco del DC Fandome 2021?