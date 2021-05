Dying Light 2 Stay Human: annunciata la data di uscita

Techland ha annunciato la data di uscita di Dying Light 2 Stay Human, l’attesissimo sequel del gioco horror a tema zombie pubblicato nel 2014

Techland ha finalmente annunciato la data di uscita di Dying Light 2 Stay Human. Il gioco a tema zombie, seguito di uno dei titoli più amati e giocati del 2014, è finalmente in arrivo nei negozi il 7 dicembre, dopo le tante vicissitudini avvenute in fase di sviluppo. Il gioco è in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One ed Xbox Series X|S ed è già possibile preordinarlo.

La data di uscita di Dying Light 2 Stay Human è stata annunciata assieme ad un video di gameplay

Oltre ad annunciare la data di uscita di Dying Light 2 Stay Human, Techland ha anche mostrato un approfondito video di gameplay che mostra i progressi fatti dal gioco nel corso degli ultimi mesi. Durante una web series chiamata Dying 2 Know, infatti, oltre ad approfondire il mondo di gioco e alcune meccaniche, è anche possibile visionare uno spezzone di gameplay lungo all’incirca sette minuti.

Il gioco, similmente al suo predecessore, implementerà un sistema di parkour e un sacco di armi melee e a distanza da utilizzare contro le inferocite orde di zombie che hanno infestato la città. Tuttavia, a questo giro, il giocatore dovrà anche affrontare delle scelte morali e politiche che lo porteranno ad unirsi ai ranghi di una delle tre fazioni principali, cambiando in questo modo sia l’incedere della narrazione, sia l’ambiente di gioco. La sceneggiatura di Dying Light 2 Stay Home è stata scritta in parte da Chris Avellone, l’autore noto soprattutto per il suo capolavoro Planescape: Torment. Avellone è stato allontanato dal team di sviluppo a causa di alcune controversie giudiziarie che lo coinvolgono.

