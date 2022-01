Dying Light 2: svelata ufficialmente la durata della campagna

Stando agli ultimi tweet rilasciati da Techland, la campagna principale del prossimo Dying Light 2 avrà una durata di circa 20 ore. Il titolo sarà dunque molto longevo

Dying Light 2 Stay Human si prepara ad essere un grande titolo. Non solo per le innovazioni riguardo le meccaniche di spostamento e di combattimento, ma anche per l’ampiezza e il respiro della storia principale. Di recente, gli sviluppatori del titolo hanno dichiarato ufficialmente la durata della campagna principale di Dying Light 2. Ma non solo, è stato aggiunto anche che il gioco permetterà una grande varietà di approcci al gameplay.

La campagna in singolo di Dying Light 2 avrà una durata di circa 20 ore

In seguito alla notizia delle 500 ore per il completamento, Techland ha ritenuto doveroso precisare che questa cifra riguarda il completamento totale, quindi non relativo alle sole missioni principali, ma di tutto quanto presente nel gioco. Ovvero, tutti i finali, tutte le scelte di dialogo e così via. In particolare, per finire tutte missioni principali e le secondarie occorreranno meno di 100 ore. In un nuovo tweet, Techland ha specificato a questo proposito, che la durata della singola campagna principale sarà di 20 ore. Tuttavia, sembra confermato il fatto che per scoprire ogni anfratto e ogni possibile bivio narrativo, occorrerà moltissimo tempo.

Sembra infine, che il titolo sia stato progettato per diversi tipi di giocatori, ciascuno potrà infatti interpretare il gioco con il proprio stile di gameplay esplorando la città a proprio piacimento. Nonostante i differenti approcci però, ci sarà dunque contenuto sufficiente per intrattenere i giocatori nel mondo di Dying Light 2 per molto molto tempo. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 4 febbraio per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

