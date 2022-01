Notre-Dame On Fire: l’incendio della cattedrale nel gioco VR di Ubisoft

In ricordo dell’incendio che ha colpito una delle più importanti cattedrali cristiane Ubisoft ha creato Notre-Dame On Fire, un nuovo gioco VR che porrà i giocatori all’interno dell’edificio in fiamme

Notre-Dame, una delle opere simbolo della Francia e della cristianità, subì pesanti danneggiamenti a causa di un tremendo incendio nel 2019. I motivi dietro questo tragico fatto non sono ancora del tutto chiari, sospettando come principali cause un mozzicone di sigaretta spento male, o un cortocircuito elettrico. Fatto sta che le fiamme che investirono l’edificio portarono al crollo di quasi l’interezza del tetto, comprendendo anche la grande guglia neogotica centrale.

Il fuoco sarebbe divampato anche per via della costituzione del sottotetto, formato da travi in quercia che si incrociavano tra loro. L’evento in questione ha portato a un gran numero di tributi e atti di solidarietà verso il monumento, e diversi furono effettuati anche da parte della casa videoludica francese Ubisoft. Essa possiede infatti un legame profondo con la cattedrale di Notre-Dame, e con una nuova collaborazione con il regista Jean-Jacques Annaud rilascerà presto un nuovo gioco in VR denominato Notre-Dame on Fire.

Notre-Dame On Fire, l’omaggio di Ubisoft alla cattedrale

Il rapporto tra Ubisoft e Notre-Dame va avanti da diverso tempo: non solo l’azienda ha potuto mostrare la cattedrale nella sua intera bellezza all’interno di Assassin’s Creed Unity, ma anche attraverso un altro titolo VR dal nome di Notre-Dame de Paris: Jounrey Back in Time, dove il giocatore aveva modo di esplorare la cattedrale per com’era prima dei fatti del 2019. Inoltre, dopo l’incendio, la compagnia donò 500mila euro alla città di Parigi, e regalò anche Assassin’s Creed Unity su PC e Uplay. A marzo del 2022, Ubisoft rilascerà quindi Notre-Dame On Fire, il suo nuovo gioco VR ispirato a un docu-drama sulla cattedrale dello stesso nome. Mentre il film mostra dei pompieri intenti a domare le fiamme, nel gioco i giocatori dovranno tentare di fuggire dalla struttura, risolvendo degli enigmi e lavorando con la propria squadra.

L’obiettivo posto dal gioco sarebbe farsi strada all’interno della cattedrale, cercare delle reliquie e affrontare l’incendio, facendo di tutto per salvare Notre-Dame prima dello scadere del tempo. Il gioco avrà una durata di circa un’ora, e non è ancora chiaro su quali formati di VR esso sarà disponibile, ma in un’immagine promozionale è possibile vedere l’utilizzo di un headset HTC Vive Pro 2. Mentre questo gioco sarebbe da interpretare come un gesto benevolo, rivolto a coloro che si sono armati per estinguere l’incendio, sono nate comunque diverse polemiche online, che sostengono come si tratti di un’opera dal dubbio gusto.

