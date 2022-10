Crash Bandicoot 4: It’s About Time arriva su Steam, ecco la data d’uscita

Nelle scorse ore, Activision Blizzard ha annunciato la data d’uscita per la versione Steam di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, dopo un anno di esclusività per il launcher di Battle.net: scopriamo insieme tutti i dettagli

Sembra ieri, eppure è stato un trauma realizzare che Crash Bandicoot 4: It’s About Time è veramente uscito due anni fa. Ne eravamo rimasti sorpresi già con la sua versione PlayStation 4, di cui trovate la nostra recensione cliccando qui, e il “recente” arrivo anche su console next-gen ha solo confermato le nostre idee (qui ne trovate la recensione!). Per quel che riguarda il mercato PC, invece, attualmente il titolo sviluppato da Toys for Bob e pubblicato da Activision Blizzard è disponibile esclusivamente tramite il launcher di Battle.net.

Nelle scorse ore, invece, è apparsa online la pagina ufficiale di Steam, con tanto di data d’uscita. Crash Bandicoot 4: It’s About Time arriverà sulla piattaforma Valve a partire dal prossimo 18 ottobre e potete già salvarlo in wishlist. Non ci sono attualmente altri dettagli, come il prezzo, anche se ne sono stati già rivelati i requisiti. E stando a quest’ultimi è molto probabile che, proprio come avveniva su Battle.net, il gioco richiederà per essere giocato di essere sempre connessi ad internet.

🚨It’s getting @Steam-y!🚨 On October 18th, Crash Bandicoot 4: It's About Time will be available on Steam! Add it to your wishlist: https://t.co/6mtweWRXUe #crash4steam pic.twitter.com/trGwXsd0dx — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) October 11, 2022

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sbarca su Steam il 18 ottobre!

Originariamente Crash Bandicoot 4: It’s About Time fu rilasciato, come abbiamo detto, nell’ottobre del 2020 su PlayStation 4 e Xbox One. Nonostante non sia stato sviluppato dal team originario, i ragazzi di Naughty Dog (The Last of Us, Jak and Dexter, Uncharted), It’s About Time ha mantenuto talmente tanto alta l’asticella da poter essere effettivamente considerato il sequel ufficiale della trilogia originale.

Attualmente, Crash Bandicoot 4: It’s About Time è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, su PC lo trovate a partire dal 18 ottobre anche tramite Steam, oltre che Battle.net. Fateci sapere se avete giocato al titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!