Recensione Tutto chiede salvezza: il grido d’aiuto pieno di speranza attraverso il dramma del disagio mentale

Il disagio mentale raccontato in modo diretto senza veli nè tabù. Il dramedy d’eccellenza diretto da Francesco Bruni, in una perfetta messa in scena autentica e delicata. Suddiviso in 7 episodi, disponibile a partire dal 14 ottobre sulla piattaforma Netflix; ecco la nostra recensione di Tutto chiede salvezza

A distanza di poco tempo dalla Giornata Mondiale della Salute Mentale (caduta il 10 ottobre); ecco fare capolino la nuova serie tv italiana targata Netflix, Tutto chiede salvezza; un progetto diverso in un dramedy d’eccellenza, sotto la regia attenta e fragile di Francesco Bruni. L’impegno vero in un racconto mix tra dramma e umorismo, dedicato a coloro considerati ultimi e diseredati; in un grido a pieni polmoni di aiuto e ricerca di speranza verso un futuro ignoto e spaventoso.

Attraverso gli occhi e l’animo di chi il disagio mentale lo ha vissuto sulla propria pelle, una storia diretta e senza retorica in grado di parlare alle generazioni di giovani, suscitando un crescendo di emozioni e fragilità.

Suddiviso in sette episodi, il giovane Daniele (interpretato da Federico Cesari) costretto ad affrontare con durezza un viaggio introspettivo alla scoperta dei propri demoni e fragilità. La riscoperta del vero sé, represso e tenuto nascosto, affrontando i vertiginosi disagi e paure comuni a tutti i giovani.

Tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli (basato su esperienze autobiografiche e vincitore del Premio Strega Giovani 2020) è anche autore della sceneggiatura, insieme al regista Francesco Bruni, Daniela Gambaro e Francesco Cenni. A produrre, per Netflix, è Picomedia.

Trama | Recensione Tutto chiede salvezza

Finire per sette giorni sotto regime di Tso (trattamento sanitario obbligatorio) vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele (interpretato da Federico Cesari), un ventenne dalla sensibilità eccessiva, ricoverato in un reparto psichiatrico dopo una profonda crisi psicotica. Risvegliato senza alcun ricordo in un letto di ospedale, si ritrova immerso in un realtà a lui distante dal solito.

Circondato da cinque compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato da medici che gli vogliono frugare nel cervello e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati; vivrà giorno dopo giorno una delle esperienze più intense e formative della sua vita.

Sette episodi, come sette i giorni di TSO; nei quali ogni certezza fino ad ora appartenute al protagonista Daniele, si sgretolano come rocce. Un’erosione accentuata ancora di più dal non ascolto verso la propria richiesta di aiuto.

Il disagio e la paura | Recensione Tutto chiede salvezza

Già con solo due episodi è possibile tracciare la linea narrativa della serie. Composta da luce e ombre, bene e male; un lungo tratto delinea meticolosamente ogni aspetto e caratteristica del personaggio. Talvolta più fragile, altre volte con tratti più duri e marcati; fino a culminare in un’esplosione incandescente di emozioni e stati d’animo.

Daniele è un giovane ragazzo, che senza il suo volere si ritrova strappato da ogni certezza e convinzione posseduta, contenuti fino a quel momento in un finto castello. Osserva così, come un cavaliere quasi disarmato; lo sgretolarsi di una vita e una società che scorre di fronte ai suoi occhi a ritmi e tempi esagitati.

L’eccesso e i colori caleidoscopici del passato, lasciano posto alla fredda stanza d’ospedale. Con un nostalgico sguardo fuori dalla finestra rivolto al verde del giardino e al mare cristallino; si assiste mano mano allo smascheramento di una falsa identità, portando alla luce dubbi e certezze verso un domani oscuro e lontano.

Ecco servito su un piatto d’argento, un altro punto caldo della serie: il crescente disagio giovanile tramutato negli attacchi d’ira e nella rabbia. Daniele si rivela così essere una rappresentazione cinematografica vicina a molti giovani ragazzi; una messa in scena della paura dell’ignoto, vissuta con la sensibilità e l’empatia di un ragazzo di fronte ai bivi della vita.

Timoroso della catene costruite su dogmi a lui lontani, si trova ad affrontare un cammino di rinascita di sé.

Il tutto viene reso ancora più evidente, dall’uso astuto della fotografia, nella scenografia e dei costumi. Visibilmente opposti (negli ambienti, nei colori, nella luminosità o nella semplicità), contribuiscono a delineare ancora meglio il mondo di Daniele.

L’abbattimento dei pregiudizi | Recensione Tutto chiede salvezza

Mille sfaccettature si fanno avanti in un continuo scontro/confronto verso un mondo esterno, tutt’ora non pronto a muoversi su una terra definita inesplorata. I grandi obiettivi della serie portano alla luce una questione molto spinosa, ovvero, il labile confine tra ciò che può essere normale e non normale; tra ciò che è psicosi e nevrosi.

Chi siamo noi per giudicare? Chi è veramente folle in questo mondo? Una domanda rispetto alla vita posta per affrontare con la giusta sensibilità e preparazione il disagio mentale, senza sfociare nei pregiudizi.

Così oltre a Daniele, le storie dei personaggi fragili come Mario; Gianluca; Madonnina o Giorgio; portano a galla volta per volta frammenti di verità, con il fine ultimo di scavare sotto la dura superficie dell’ignoranza. Un tentativo di dare forma e sostanza, ad una storia basata su drammi e dolori, ma comunque degna di essere conosciuta con i propri colori.

Personaggi scissi a metà, stanchi verso la vita e le persone intorno, spesso abbandonate a se stessi; ma pronte a far capire allo spettatore stesso l’importanza del contatto e la ricerca con il proprio essere interiore.

Conclusione

Tutto chiede salvezza si fa avanti in un periodo molto fragile nel contesto socioculturale attuale; in cui molte certezza sembrano vacillare. Soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti; la salute mentale non deve essere trattata come un piaga sociale da estirpare, quanto come una radice da nutrire e accrescere per creare una maggiore consapevolezza e prevenzione.

In aggiunta, la pratica di un ascolto consapevole verso il proprio mondo interiore, senza reprimere emozioni o sentimenti; è il primo grande passo per creare un vivere più empatico e aperto verso un esistenza più fragile e frammentata.

Ognuno deve essere libero di esprimere e vivere sé stesso, senza essere schiacciati dal male dell’ignoranza e del pregiudizio.

7.5 Uno spiraglio chiamato empatia Punti a favore Linguaggio diretto e di impatto

Linguaggio diretto e di impatto Struttura tra dramma e humor

Struttura tra dramma e humor Costumi e Sceneggiatura Punti a sfavore Non presenti al momento

