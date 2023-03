Counter Strike 2: in uscita la beta del gioco

Da anni si vocifera che Counter Strike 2 verrà rilasciato in futuro e ora secondo nuovi rumor pare che l’uscita della versione beta sia più vicina che mai. Richard Lewis, giornalista di eSports e conduttore di tornei, una figura molto importante nella comunità di Counter-Strike, ha riferito che Counter-Strike 2 è in arrivo. Secondo Lewis, la data di rilascio della beta di CSGO 2, titolo ancora provvisorio del gioco, è prevista per la fine di marzo.

Le informazioni sull’uscita di Counter Strike 2 non finiscono qui. Lewis riferisce che CSGO 2 avrà 128 server proprio come Valorant di Riot Games. Inoltre, Il gioco includerà anche un sistema di match-making molto migliorato con funzionalità che si spera rendano superflua la necessità di servizi di terze parti. Il rapporto arriva in seguito agli aggiornamenti dei driver NVIDIA che fanno riferimento a CSGO 2, che si ritiene sia il nuovo gioco/aggiornamento del titolo. Secondo @gabefollower su Twitter, CSGO 2 è in QA dal dicembre 2022, anche se è stato detto che la cosa non è confermata al 100%.

Rumor: I've got fairly reliable information that Valve has been testing CS:GO on Source 2 with the help of third-party QA companies in the US and EU since at least early December. I can't confirm this 100%, but it's decent enough to share.

Please remember that until company will… https://t.co/n7jFQD0fln

— ‎Gabe Follower 2 (@gabefollower) March 5, 2023