Più libri tutto l’anno, gli eventi che anticipano Più Libri Più Liberi

Più libri tutto l’anno inaugura il ciclo di incontri che precederà Più Libri Più Liberi, festival romano della piccola e media editoria. Il primo evento già il 12 marzo

Più libri tutto l’anno è il nome dato agli eventi che anticiperanno Più Libri Più Liberi, festival della piccola e media editoria che ogni anno si tiene Alla Nuvola a Roma e che nella sua scorsa edizione ha ottenuto un record di presenze. Il ciclo di anticipazioni partirà infatti il 12 marzo e nasce per dare voce alla manifestazione, attraverso incontri con autori italiani e stranieri, che si svolgeranno con cadenza mensile in diversi luoghi della capitale.

Più libri tutto l’anno: il ciclo di incontri

Il primo incontro è il 12 marzo alla Galleria Nazionale d’arte Moderna e Contemporanea, dove l’autrice americana Ijeoma Oluo presenterà al pubblico il suo primo libro E così vuoi parlare di razza. Il 31 marzo, grazie a una collaborazione con Adelphi, all’all’Off/Off Theatre ci darà invece un incontro dedicato totalmente a Carlo Emilio Gadda, ricorrendo in tale data il cinquantesimo della sua morte; durante l’evento si parlerà di Giornale di guerra e di prigionia in compagnia del gaddista e saggista Giorgio Pinotti e della scrittrice Ginevra Lamberti, accompagnati dalle letture di Fabrizio Gifuni.

A livello istituzionale, invece, non mancheranno collaborazioni con le Bilioteche di Roma. Uno dei primi eventi riguarderà la giovane scrittrice Jazmina Carrera, la quale arriverà direttamente da Città del Messico per presentare la sua raccolta di saggi Cuerpo extraño, titolo che ha ricevuto il premio Latin American Voices nel 2013. Il viaggio continuerà poi con l’autrice fantasy italiana Licia Troisi, astrofisica e autrice best-seller, conduttrice televisiva e divulgatrice, che terrà una lectio dal titolo Rivoluzione Copernico, per i 550 anni dalla nascita dell’astronomo polacco.