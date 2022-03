Xbox Game Pass su Steam? Valve ne sarebbe felice

Recentemente, il boss di Valve, Gabe Newell, si è espresso favorevolmente in merito all’eventuale introduzione di Xbox Game Pass su Steam: ecco tutti i dettagli

La forza e la diffusione di Xbox Game Pass è stata una delle rivoluzioni di fine scorsa generazione, che si andrà ancor più a cementare in quella attuale di Xbox Series X | S. La volontà di Microsoft di portare il suo servizio ovunque è da sempre un punto focale della strategia della casa di Redmond, volta a favorire maggiormente i servizi, piuttosto che le piattaforme in sé. La nuova famiglia di console creata appositamente per la nuova generazione, infatti, sembra più essere uno dei tanti hardware su cui approfondire ed espandere il servizio del Game Pass, più che delle macchine per i videogiochi in senso stretto, come magari può essere PlayStation 5 per Sony.

E se parliamo di grandi aziende e grandi servizi, è difficile non prendere in considerazione Valve, azienda proprietaria di Steam, il più grande store online per giochi PC. Recentemente, raggiunto dai microfoni virtuali di PC Gamer, Gabe Newell si è anche espresso in merito alla possibilità di creazione di un servizio simile al Game Pass, anche in vista dell’arrivo venturo di Steam Deck. La risposta di Newell è stata negativa, in tal senso, in quanto l’azienda non sarebbe interessata né tantomeno avrebbe bisogno di un servizio simile. Sarebbe, però, più che felice di accogliere il Game Pass.

Gabe Newell parla della possibilità di portare Xbox Game Pass su Steam

Newell ha infatti affermato:

Non credo che la creazione di un servizio a sottoscrizione sia qualcosa di cui abbiamo bisogno, in questo momento. Per i clienti di Microsoft, però, si tratta di un’opzione attualmente molto popolare [il Game Pass, ndr] e saremmo più che felici di lavorare con loro per portarlo anche su Steam.

Attualmente, infatti, gli abbonamenti di Xbox Game Pass su Windows e console Xbox funzionano attraverso le rispettive applicazioni, e non tramite Steam. Una dichiarazione, quella di Newell, che arriva dopo la conferma della chiusura dello store di Bethesda prevista per il mese di maggio, considerando che l’azienda pubblicherà d’ora in poi tutti i suoi titoli direttamente su Steam. Staremo a vedere che cosa hanno in mente queste grandi aziende, voi fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!