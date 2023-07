Ancora non abbiamo immagini ufficiali, ma le prime foto dal set di Biancaneve hanno già acceso la polemica a causa della scelta dei nani

Un nuovo remake di Biancaneve è attualmente in produzione. Gli attori protagonisti, Rachel Zegler e Andrew Burnap sono al lavoro sul set ed alcuni paparazzi sono riusciti ad intrufolarsi, per rubare alcuni scatti, che hanno destato sin da subito non poche polemiche. Il motivo? I nani, ribattezzati per l’occasione “creature magiche”. Scopriamo cosa sta accadendo.

Guai a chiamarli nani | Biancaneve: è polemica sulle prime foto dei nani

Il politicamente corretto ormai sembra aver preso piede in tutti i live action Disney. L’ultimo in ordine di tempo è la nuova versione di Biancaneve, in uscita a marzo 2024. Sono state alcune foto, da poco pubblicate da Daily Mail, a creare una vera ondata di indignazione, soprattutto tra i fan più accaniti dei classici animati, che vedono sempre più le loro amate pellicole classiche, snaturate in nome di storie maggiormente inclusive.

Le foto in questione ritraggono la controfigura di Biancaneve e quella del principe (che in realtà principe non è!), in compagnia dei sette nani. Proprio su questi ultimi si sarebbero accese le polemiche, accusati di essere troppo lontani per aspetto fisico, da quelli entrati nell’immaginario collettivo, sia per quanto riguarda l’altezza, sia per quanto riguarda la diversificazione etnica che sembra caratterizzarli. Diciamocela tutta, viste le recenti decisioni prese dalla casa di produzione, chi non si sarebbe aspettato una scelta simile?

Queste foto sono già giunte ai vertici Disney, che si sono già espressi in merito, sostenendo che, quelle appena circolate sono immagini non ufficiali, che ritraggono le controfigure e soprattutto prive di post produzione. Fase importante per il lavoro finale, utile a donare ai personaggi un aspetto più fiabesco e meno umano. Si perché quelli che noi abbiamo sempre chiamato nani, in questa pellicola prenderanno il nome di “creature magiche”.

Una Biancaneve più inclusiva?

Per evitare di rafforzare gli stereotipi del film d’animazione originale, abbiamo scelto un approccio diverso con questi sette personaggi e abbiamo avuto come consulenti dei membri della comunità affetta da nanismo. Siamo propensi a condividere di più non appena il film entrerà in produzione, dopo un lungo periodo di sviluppo.

Sembrerebbe inoltre che anche il Principe Azzurro dovrà dimenticare la sua parte di eroe salvatore della povera fanciulla indifesa. Secondo questa versione più girl power, Biancaneve non dovrebbe avere bisogno della sua dolce metà per togliersi dai guai. E voi? Che ne pensate di queste scelte che stanno creando in queste ore un vero e proprio putiferio social?

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.