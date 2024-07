HONOR e Rankin: un sodalizio che rivoluziona la ritrattistica

HONOR e Rankin rivoluzionano la ritrattistica con l’HONOR 200 Pro: partecipa al concorso e vinci una sessione fotografica con Rankin

L’estate 2024 si tinge di creatività grazie all’inedita collaborazione tra HONOR, il marchio di smartphone in più rapida ascesa in Europa, e Rankin, l’icona della fotografia di moda. Un connubio esplosivo nato per democratizzare l’arte del ritratto e celebrare l’HONOR 200 Pro, lo smartphone definito “Portrait Master“.

HONOR e Rankin: svela i segreti del ritratto perfetto

Rankin, celebre per aver immortalato personalità del calibro della Regina Elisabetta II, David Bowie e Kate Moss, si mette a nudo in una serie di film esclusivi. Insieme alla moglie, la modella e attrice Tuuli Shipster, e ad altri ospiti speciali, Rankin ci guida attraverso otto passaggi fondamentali per catturare ritratti mozzafiato in qualsiasi contesto, sfruttando al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale dell’HONOR 200 Pro.

Partecipa al concorso e vinci una sessione fotografica con Rankin

La campagna europea di HONOR non si ferma qui: i consumatori sono invitati a condividere i propri scatti, realizzati con qualsiasi dispositivo, per avere la possibilità di essere selezionati da Rankin e dal suo team. Le immagini più belle saranno protagoniste di una mostra itinerante nelle principali città europee e di affissioni in Europa centrale.

Ma non è tutto: dal 29 al 31 luglio, a Londra, si terrà l’evento RankinLIVE, dove alcuni fortunati vincitori avranno l’opportunità unica di partecipare a una sessione fotografica privata con il maestro. Per partecipare, basta caricare il proprio ritratto migliore su questo sito.

HONOR e Rankin: HONOR 200 Pro

“Con la serie HONOR 200, vogliamo rendere l’arte del ritratto accessibile a chiunque, offrendo la possibilità di scattare foto di qualità professionale in ogni occasione”, afferma Tony Ran, Presidente di HONOR Europe. E l’HONOR 200 Pro è lo strumento perfetto per raggiungere questo obiettivo. Dotato di una fotocamera principale da 50MP con sensore Super Dynamic H9000, un teleobiettivo da 50MP con sensore Sony personalizzato e tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, questo smartphone è in grado di catturare ogni sfumatura di luce e ombra, regalando ritratti ricchi di dettagli e realismo, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Disponibilità e prezzo

L’HONOR 200 Pro (12+512GB) è disponibile in tre eleganti colori ispirati alla natura: Ocean Cyan, Moonlight White e Black, al prezzo di 799,00€. Non perdere l’occasione di esprimere la tua creatività e diventare un maestro del ritratto con HONOR e Rankin.

