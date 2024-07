Xbox Game Pass: i nuovi prezzi alzano ancora il tiro

Il servizio in abbonamento del gigante di giada si fa più costoso: ecco i nuovi prezzi di Game Pass su tutte le piattaforme, da Xbox a PC

Era nell’aria e ora è ufficiale: Xbox Game Pass prevede nuovi prezzi, poco sorprendentemente più elevati, per tutti gli abbonati. Tralasciando il fatto che l’iscrizione si prenderà a breve una pausa fino a settembre su console con l’arrivo del nuovo abbonamento Standard, che eliminerà dall’equazione le uscite al day one e il cloud (mantenendo però Live Gold e catalogo storico, per 15 euro al mese), il listino è come segue. La quindicina della prestigiosa iscrizione Ultimate sale a quota 18 mensili, mentre su PC si vola dai cari vecchi 10 euro ogni mese agli imminenti 12. In quanto alla versione Core dell’abbonamento, ovvero il già citato Live Gold, il prezzario annuo si alza a quota 70 euro costandone comunque 10 per l’opzione mensile.

Xbox Game Pass Base Tier Will be Replaced with Xbox Game Pass Standard, Won’t Include Day One Games https://t.co/AKUKDHdj7p pic.twitter.com/MywFcNYJI6 — GamingBolt (@GamingBoltTweet) July 9, 2024

Quanto, ma anche quando: la data prevista per i nuovi prezzi di Xbox Game Pass

Parlavamo dell’autunno, ma abbiamo una data precisa: i nuovi prezzi per gli abbonati ad Xbox Game Pass (tranne quelli già esistenti, a quanto abbiamo avuto modo di capire) entreranno in vigore a partire dal 12 settembre 2024. In vista del cambiamento di rotta sul fronte console, ben presto non sarà possibile abbonarsi con il tariffario attuale. La situazione, indubbiamente influenzata dal post-pandemia e dalla concorrenza di Steam su PC, è già stata paragonata da alcuni ad EA Play e si aggiunge a notizie analoghe trattate nel corso degli ultimi mesi. Nello specifico, il gigante di giada è nel pieno di un vero e proprio, sebbene metaforico, sciame sismico interno, a giudicare dai quattro studi recentemente chiusi.

